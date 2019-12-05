給說法／得易科罰金，誰說得算？

▲「易科罰金」制度是為了避免短期自由刑的弊病，檢察官指揮執行應以准予易科罰金為原則。（圖／視覺中國）

我國發展出以罰金代替徒刑或拘役之易刑處分，也就是大家知道的「易科罰金」制度。會有這樣的制度，是為了避免短期自由刑的弊病。短期自由刑往往在懲戒教化效果前就出監了，又因為社會觀感，短期自由刑反而有害於受刑人日後回歸社會。

什麼罪可以易科罰金？易科罰金又是誰決定的？根據刑法第41條規定，犯最重本刑為5年以下有期徒刑，且受「6個月以下」有期徒刑或拘役之宣告，得以新臺幣1000、2000或3000元折算一日，易科罰金。法官作成判決時，可決定是否得易科罰金。

如果法官宣告得易科罰金，受刑人就可以向執行科檢察官「聲請」易科罰金，最終決定得否易科罰金的是執行科檢察官。而檢察官不准易科罰金的情況，通常是依據刑法第41條但書規定「難收矯正之效或難以維持法秩序」或受刑人聲請「得易科罰金之罪」與「不得易科罰金之罪」合併執行。

近期有媒體報導，某地檢署執行檢察官在決定易科罰金與否時，竟然是由「書記官」進行訊問，檢察官再斟酌書記官的筆錄決定；檢察官做出處分後，還不讓受刑人有表示意見的機會。究竟我國易科罰金的制度施行起來有什麼問題呢？

檢察官可以不准，但要讓受刑人表示意見

最高法院108年台抗字第536號刑事裁定指出，本案檢察官依據書記官所做成的訊問筆錄，判定王男犯行情節「非輕」，還夥同多人多次犯之，對法秩序破壞性、侵害性甚大，若「不發監執行，難收矯正之效，亦難以維持法秩序」。

做出不得易科罰金的處分後，檢察官再次訊問受刑人，對於不得易科罰金的要件有無意見、是否知道可以聲明異議、有無其他意見等，卻沒有告知不得易科罰金的處分結果。當然針對此部分，也沒有給予當事人陳述意見的機會。

雖然《刑事訴訟法》並沒有規定，檢察官做出處分後需要當場告知當事人，而受刑人在事後也可以依據《刑事訴訟法》第484條，對於檢察官的指揮聲明異議，但最高法院認為不准易科罰金是重大剝奪人身自由的處分，檢察官應給予受刑人就己身是否有「難收矯正之效或難以維持法秩序之情形」有陳述意見之機會。受刑人陳述完，再由檢察官做出准許易科或駁回易刑處分的決定，才符合憲法人權及訴訟權的保障。

得易科罰金是「原則」或「例外」

針對不得易科罰金過去聲明異議的法院裁定，通常檢察官以「難收矯正之效或難以維持法秩序」作為不得易科罰金的理由時，法院都尊重檢察官的判斷權限。但檢察官的判斷時常流於只看罪刑的嚴重程度，不管個案的特殊情形。

如同此案，本案的受刑人是家中唯一的經濟來源，要扶養需長期就醫且無工作能力的雙親，還要幫弟弟還債以避免父母的房子被法拍。這樣的情況下，檢察官並未就此部分進行認定，就逕以犯罪行為內容作為「不發監執行，難收矯正之效」的判斷。

雖然刑法第41條於2005年時，將「因身體、教育、職業或家庭之關係或其他正當事由，執行顯有困難」要件從法條中刪除，但依據其修正理由，是考量易科罰金制度是為了救濟短期自由刑之流弊，故在裁判宣告的條件上，不宜過於嚴苛，才將這樣的限制刪除。本案中，最高法院的裁定也指出，「現行實務上，檢察官指揮執行係以准予易科罰金為原則」。

本案中，最高法院除了提醒檢察官應該讓當事人表示意見外，法院也特別點出由書記官負責詢問受刑人這件事有違《法院組織法》的職權外，也針對檢察官僅憑書記官詢問的執行筆錄，是否能做出正確判斷提出懷疑。當人民不服檢察官的易刑處分時，後續所要耗費的司法資源是相當可觀的（本案經過三次審理），若當下檢察官就給予受刑人表示意見的機會，或許後面這三次程序都可以不用進行。

易科罰金的制度並非要讓犯錯的人逍遙法外，而是考量到犯罪矯治及未來復歸社會的種種因素，應更審慎考量，而非請書記官代勞。（本文轉載自法操FOLLAW）

好文推薦

給說法／【棒球與法律】界外球到底是「誰」的



給說法／【棒球與法律】被界外球砸傷，誰該負責？



給說法／大法庭搶頭香 頂新案聲請的兩大爭點歧異為何

●法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。