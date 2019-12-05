霹靂布袋戲獨家上架friDay影音　收錄2054集內容月付599看到飽

▲ 遠傳 friDay 在今日舉行記者會，宣布與霹靂布袋戲攜手合作。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

看準現代人觀影追劇的習慣改變，以及現今 OTT 市場擴大動能。friDay 在今（5）日舉行記者會，宣布與霹靂布袋戲展開密切合作，並且自 12 月 6 日起每週五晚間七點將準時上架最新正劇「器理俠峰」。

根據 Pw 全球娛樂曁媒體業展望報告顯示，台灣 OTT 營收未來五年將以 15.6% 的年複合成長率，增加至 2023 年的 11 億美元。隨著國人對於 OTT 服務的需求增加，friDay 影音近年來也呈現強勢的成長動能，為擴大 OTT 布局，於今年 9 月宣布跨國結盟韓國 JTBC 電視台，推出多部獨家韓劇，提供用戶更多元的內容。

先前，friDay 影音與霹靂布袋戲自今年年初開始合作，同步上架經典翻拍的《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，短時間獲得極大迴響，加上 friDay 影音與霹靂布袋戲粉絲的族群分布相似，因此決定攜手合作，霹靂布袋戲為此更打破以往實體 DVD 單片發行模式，將最新霹醒正劇直接在 friDay 影音獨家數位同步發行，讓霹靂迷可以數位 OTT 訂閱方式觀看。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示：「friDay 影音自成立以來，不斷爭取最好的內容滿足廣大會員，並提供會員最好的影音服務，霹靂布袋戲 30 多年以來堅持提供精彩傳統戲劇內容與豐富的影音饗宴，其精神與遠傳 friDay 影音不謀而合。」更盼望能讓霹靂布袋戲能夠成為與魔戒相提並論的作品。

▲ 遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋。（圖／記者樓菀玲攝）

尹德洋更強調本次獨家與霹靂布袋戲合作，共同將傳統藝術數位轉型，不僅提供 friDay 影音會員更多優質的影音內容外，更提供霹靂粉絲多元的觀影選擇，期待這次雙強合作、相互導客，再創觀影人次新紀錄。

霹靂國際董事長黃強華表示：「霹靂布袋戲自 1988 年至今，已經累積 30 多年超過 2000 小時的劇集能量，我們在劇情編寫、影像拍攝、動畫後製等不斷追求創新，希望能夠時時端出讓粉絲和觀影族群都能喜愛的精采影音內容。」

▲ 霹靂國際董事長黃強華。（圖／記者樓菀玲攝）

黃強華接著補充：「而在發行平台上我們也持續與時俱進，從租借錄影帶、到全台便利商店購片，甚至今天與遠傳共同合作推出數位影音服務，每一個階段都是霹靂因應時代潮流的轉型。我們只有一個初衷，就是讓支持我們的粉絲可以越來越便利地觀看霹靂劇集，期待這次與遠傳的強強聯手，能吸引廣大的觀影族群接觸霹靂，進而喜愛霹靂，共創雙贏。」

此次上架將完整收錄自 1999 年起 60 多部霹靂正劇，包括「霹醒情玄錄下関」、「霹歷靖玄錄」、「刀說異數」⋯⋯等共計 2054 集的內容，採用月付 599 方式計費，相當於一集僅 0.3 元的價格觀賞，此外還可收看台日跨國合作推出的「東離劍遊紀」相關作品。

遠傳表示在 2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 10 日期間，只要於遠傳門市申辦 friDay 影音影劇霹靂雙享無限看方案，即贈送 friDay 影音獨家霹醒英雄明信片書（全台限量 500 份），另外用戶只要在 2019 年 12 月 31日前於 friDay 影音官網申辦影劇、霹靂雙享無限看方案（90 天／180 天／360 天），就有機會抽中 friDay 影音獨家霹靂英雄明信片書（限量 10 名）。