　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

霹靂布袋戲獨家上架friDay影音　收錄2054集內容月付599看到飽

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 遠傳 friDay 在今日舉行記者會，宣布與霹靂布袋戲攜手合作。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

看準現代人觀影追劇的習慣改變，以及現今 OTT 市場擴大動能。friDay 在今（5）日舉行記者會，宣布與霹靂布袋戲展開密切合作，並且自 12 月 6 日起每週五晚間七點將準時上架最新正劇「器理俠峰」。

根據 Pw 全球娛樂曁媒體業展望報告顯示，台灣 OTT 營收未來五年將以 15.6% 的年複合成長率，增加至 2023 年的 11 億美元。隨著國人對於 OTT 服務的需求增加，friDay 影音近年來也呈現強勢的成長動能，為擴大 OTT 布局，於今年 9 月宣布跨國結盟韓國 JTBC 電視台，推出多部獨家韓劇，提供用戶更多元的內容。

先前，friDay 影音與霹靂布袋戲自今年年初開始合作，同步上架經典翻拍的《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，短時間獲得極大迴響，加上 friDay 影音與霹靂布袋戲粉絲的族群分布相似，因此決定攜手合作，霹靂布袋戲為此更打破以往實體 DVD 單片發行模式，將最新霹醒正劇直接在 friDay 影音獨家數位同步發行，讓霹靂迷可以數位 OTT 訂閱方式觀看。

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示：「friDay 影音自成立以來，不斷爭取最好的內容滿足廣大會員，並提供會員最好的影音服務，霹靂布袋戲 30 多年以來堅持提供精彩傳統戲劇內容與豐富的影音饗宴，其精神與遠傳 friDay 影音不謀而合。」更盼望能讓霹靂布袋戲能夠成為與魔戒相提並論的作品。

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋。（圖／記者樓菀玲攝）

尹德洋更強調本次獨家與霹靂布袋戲合作，共同將傳統藝術數位轉型，不僅提供 friDay 影音會員更多優質的影音內容外，更提供霹靂粉絲多元的觀影選擇，期待這次雙強合作、相互導客，再創觀影人次新紀錄。

霹靂國際董事長黃強華表示：「霹靂布袋戲自 1988 年至今，已經累積 30 多年超過 2000 小時的劇集能量，我們在劇情編寫、影像拍攝、動畫後製等不斷追求創新，希望能夠時時端出讓粉絲和觀影族群都能喜愛的精采影音內容。」

遠傳,霹靂布袋戲,friDay影音（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 霹靂國際董事長黃強華。（圖／記者樓菀玲攝）

黃強華接著補充：「而在發行平台上我們也持續與時俱進，從租借錄影帶、到全台便利商店購片，甚至今天與遠傳共同合作推出數位影音服務，每一個階段都是霹靂因應時代潮流的轉型。我們只有一個初衷，就是讓支持我們的粉絲可以越來越便利地觀看霹靂劇集，期待這次與遠傳的強強聯手，能吸引廣大的觀影族群接觸霹靂，進而喜愛霹靂，共創雙贏。」

此次上架將完整收錄自 1999 年起 60 多部霹靂正劇，包括「霹醒情玄錄下関」、「霹歷靖玄錄」、「刀說異數」⋯⋯等共計 2054 集的內容，採用月付 599 方式計費，相當於一集僅 0.3 元的價格觀賞，此外還可收看台日跨國合作推出的「東離劍遊紀」相關作品。

遠傳表示在 2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 10 日期間，只要於遠傳門市申辦 friDay 影音影劇霹靂雙享無限看方案，即贈送 friDay 影音獨家霹醒英雄明信片書（全台限量 500 份），另外用戶只要在 2019 年 12 月 31日前於 friDay 影音官網申辦影劇、霹靂雙享無限看方案（90 天／180 天／360 天），就有機會抽中 friDay 影音獨家霹靂英雄明信片書（限量 10 名）。

 
ET快訊
成大女研究生遭「襲胸勒斃」口塞抹布！涉案清潔工判無期徒刑
蟬聯30年女性「奪命第1癌」！醫曝高致病關鍵…避免7生活習慣
歐陽娜娜「北京看4千萬豪宅」爆定居！半年狂賺3億…天價片酬超
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證　將成為全球第一部5G平板

LINE MUSIC最低每月30元　 首推「我的鈴聲」輕量型月租方案

霹靂布袋戲獨家上架friDay影音　收錄2054集內容月付599看到飽

Pixel手機螢幕傳出現無法消除的字母、字串　影響範圍遍及3代機款

經銷商漏風聲　AirPods Pro可能於下週末開賣

村田製作所推5G手機用「超小型」MLCC　體積縮減8成、容量增10倍

台灣YouTube年度最佳影片放榜　「跨界合作」類最吸睛

高通Snapdragon 865「猛獸出籠」採台積電7奈米製程　明年Q1上市

華為Mate 30 Pro、WATCH GT 2取消上市！　已預購花粉可全額退款

別傻挑咖啡膠囊　Nespresso推「腦波感測器」幫你挑最愛口味

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證　將成為全球第一部5G平板

LINE MUSIC最低每月30元　 首推「我的鈴聲」輕量型月租方案

霹靂布袋戲獨家上架friDay影音　收錄2054集內容月付599看到飽

Pixel手機螢幕傳出現無法消除的字母、字串　影響範圍遍及3代機款

經銷商漏風聲　AirPods Pro可能於下週末開賣

村田製作所推5G手機用「超小型」MLCC　體積縮減8成、容量增10倍

台灣YouTube年度最佳影片放榜　「跨界合作」類最吸睛

高通Snapdragon 865「猛獸出籠」採台積電7奈米製程　明年Q1上市

華為Mate 30 Pro、WATCH GT 2取消上市！　已預購花粉可全額退款

別傻挑咖啡膠囊　Nespresso推「腦波感測器」幫你挑最愛口味

中職／爭辦6搶1還沒宣布開幕戰時程　球員憂調整受影響

三方詐騙手法曝光！誆買點數還退款　帳戶成歹徒人頭戶

巨大史奴比、蠟筆小新20組萌萌上街　卡通大氣球遊行14日高雄登場

私立大學「野雞化」，是誰的責任？

「回家燈很暗」3天退租雷炸　台南妹嘆：穩定客難尋！網4點神教戰

不是在打遊戲！感覺自己「壓力山大」？　這機器握2分半就揭曉

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！　拍下「最狂宣導照」...背後原因超暖

愛貓不見了！　飼主走遍社區狂搖飼料像「道士」...回家一看：在廚房

半年鏟肉15kg「瘦出鉛筆腿」！　黃沐妍公開減肥4重點

與卡神楊蕙如親密同遊泰國　蔡易餘：選戰認識！與網軍事件無關

3C家電熱門新聞

台灣YouTube年度最佳影片放榜

高通Snapdragon 865採台積電7奈米製程

App Store年度最佳遊戲、App公佈

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

華為Mate 30 Pro、WATCH GT 2取消上市！　已預購花粉可全額退款

AirPods Pro可能於下週末開賣

雙A資訊月拚場搶買氣　宏碁特惠款不到3萬、華碩舊換新最高折價1.5萬元

Google釋出12月Android、Pixel更新　Pixel 4系列推遲至下周

Google譯者工具包明天起停止服務！人氣不敵谷歌翻譯

村田製作所推5G手機用「超小型」MLCC

年底最大「資訊月」12/4登場　4大筆電品牌新機齊發搶買氣

「翻蓋」設計成本更低！Galaxy Fold 2傳3萬可入手

蘋果放大招！傳明年新iPhone將與AirPods綑綁銷售

Pixel手機螢幕傳出現無法消除的字母、字串

更多熱門

相關新聞

全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務

全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務

遠傳（4904）今（20）日宣布，攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院三大醫學中心，啟動國內第一個「5G遠距診療前瞻計畫」，並正式發表「遠傳遠距診療服務平台」，由遠傳捐助三套遠距診療設施，改善偏鄉診療資源不足的問題。

徐旭東談遠傳5G計畫

徐旭東談遠傳5G計畫

雙11五大電信優惠都在這

雙11五大電信優惠都在這

猜猜我是誰？遠傳「猜除行動」最有效

猜猜我是誰？遠傳「猜除行動」最有效

全家「科技概念2號店」超夯　遠傳、亞太搶合作

全家「科技概念2號店」超夯　遠傳、亞太搶合作

關鍵字：

遠傳霹靂布袋戲friDay影音

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面