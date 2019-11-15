破千人湧家樂福西屯店⋯百元福袋、8元蔬菜被瘋搶！婆媽直接擠爆這一區

▲家樂福西屯店今正式開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台中報導

量販店家樂福今年4月接手台糖全台5家量販店，以及位於台中水湳、高雄五甲及小港等3家健康超市，今年8月繼超市陸續開幕後，今（15）日家樂福西屯店也正式開張，祭出限量200份的百元福袋在開幕前號碼牌就已發放完，首日估湧進千人逛店。實際走訪賣場，更可以看到婆媽專門搶攻生鮮蔬果、熟食區，人潮滿滿。

▲賣場祭百元福袋搶頭香民眾6時半就來排隊。



▲民眾搶買銅板價蔬菜。



家樂福西屯店今（15）日上午10時正式開幕，9時左右就已經湧入人潮，尤其搶買市值超過300元以上，卻只要用百元就能買到的福袋區可以看見滿滿排隊民眾，首次排福袋就搶到頭香的張先生，約上午6時多左右就到賣場現場等候，笑說除了搶福袋外還要專攻家電區，預計要搬一台電視回家。實際走訪賣場，部分民眾搶攻日常用品類居多，包括直接買下一箱衛生紙，清潔劑也是許多人選擇入手的商品之一。

▲婆媽最愛生鮮蔬菜、熟食區。



▲賣場短短一上午就破千人。

不過吸引最多婆媽搶購的以生鮮蔬果、熟食類為主，幾乎是人手一袋，且現場試吃活動多多，無論是美國牛小排、生鮮蔬菜、雞蛋、咖啡等都可以直接在現場品嚐。為慶祝西屯店開幕，家樂福也祭出一連串好康優惠，當日單筆消費滿1000元即可獲抽獎券一張，最大獎可以把電視抱回家。另連續一週每日都會有500元限量滿額禮。

家樂福接手台糖全台5家量販店，繼今天西屯店開幕後，屏東新屏店也確定12月5日接續開張，5家都將於年底前全數亮相，其中，雲林北港、台南新仁量販店都將有秀泰影城進駐，尤其，北港地區是引進首間電影院，盼帶動地方客到店。

▲▼全聯台中市政店。（圖／業者提供）



另，坐落於台中西屯區七期商圈的全聯複合式店型「台中市政店」也在8月31日開幕，一樓打造日式氛圍感的生鮮超市，二樓則是推出全台首家結合自家甜點品牌We Sweet咖啡館，50坪空間提供民眾逛完賣場後可以順便來杯咖啡、甜點，享受悠閒的下午茶時光。

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