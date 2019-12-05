街訪最印象深刻的電影主題曲　信義區路人歌喉大挑戰！

記者黃凱翊／綜合報導

近幾年，電影圈吹起一股音樂風，從《我的少女時代》到《比悲傷更悲傷的故事》，從《阿拉丁》到《冰雪奇緣》，越來越多的電影都有一首讓民眾容易傳唱又印象深刻的主題曲，甚至衍生出，有一群觀眾，是因為喜歡電影主題曲，才走進電影院欣賞電影內容。究竟有那些電影主題曲已經深植在台灣人的心中了呢？《ETtoday新聞雲》實際走訪假日人潮最多的信義區，隨機挑選多位路人，要來場「電影主題曲歌喉大挑戰」！

▲《ETtoday新聞雲》隨機街訪信義區路人印象最深刻的電影主題曲！。

提起電影主題曲，第一位受訪的初先生就立刻想起了帶起國片十年風潮的《海角七號》，對於主題曲《無樂不作》更是印象深刻，雖然記不太得歌詞，但面對記者的即興邀約，就能立刻哼出主旋律。

前陣子很夯的電影《比悲傷更悲傷的故事》，更是接連被3組受訪民眾提起，大家對於A-Lin演唱的《有一種悲傷》都朗朗上口，可說是傳唱度非常高的一首電影主題曲。另外也有多位民眾提起《小幸運》這首歌曲，其中一名路人艾瑞克，即使沒看過電影，但因為生活周遭有許多地方都會聽見這首歌曲，讓他也唱得出最經典的那句，「原來你是我最想留住的幸運」。

▲有許多民眾想起的是12月6日上映的電影《絕世情歌》。

在此次街訪實驗當中，《ETtoday新聞雲》還注意到了一種現象！在隨機挑選的10位路人當中，就有2人不約而同地提到《絕世情歌》，這部12月6日才會在台上映的同名電影《絕世情歌》，靠著簡單易記的旋律，光只是釋出預告片段，就已在網路上引起大量網友關注討論；也讓信義區路人在聽見街頭藝人表演這首歌的同時，立刻就能輕鬆哼出副歌曲調，更表示對於這部電影非常期待，只待一上映就要立刻走進電影院，想聽「完整版的絕世情歌」。

▲連街頭藝人也跟上潮流，搶在電影上映前就在街頭演唱《絕世情歌》。

《絕世情歌》是一部動人的音樂愛情電影，由新銳導演王國燊執導，描述不得志的流浪歌手文凱（王柏傑飾）與外甥女小葉子（莊晴晴飾），熱情的菲（李毓芬飾）以及追尋夢想的黎河（李李仁飾），四人在一段旅程中，各自找到自己。原本的「半首歌症」的文凱，在熱情的菲（李毓芬飾）鼓勵下心中的創傷逐漸痊癒；在經過長時間的流浪後，是否最動人的絕世情歌，是能有一位無論你貧窮或富有，都願意聽你唱歌的人，找到心之所向的棲息地，不再隨波逐流...。

《絕世情歌》不同於傳統公路電影，不只看遍美景，也看見自己。在究竟要在旅途中經歷哪些成長，才能將「半首歌」完整，邀請觀眾一同進戲院解密並解放心中的自由靈魂，是時候踏上旅程了！《絕世情歌》12月6日全台上映。