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台灣YouTube年度最佳影片放榜　「跨界合作」類最吸睛

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▲Google被控違法收集兒童數據資料，對此Google同意支付1.7億美元和解。（圖／路透）

▲YouTube公布台灣年度最佳影片。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

YouTube稍早公布了台灣年度影片排行榜，今年公布了「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「快速累積訂閱創作者」、「熱門新聞影片」、「熱門創作者美食影片」、「熱門跨界合作影片」、「熱門嘻哈音樂影片」等7個榜單；其中值得注意的是，「跨界合作 (Crossover)」影片佔據「熱門影片」榜單過半席次，是相當具有人氣的影片創作類型，這也是為什麼YouTube今年特別列出「熱門跨界合作影片」排行榜。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深協理陳容歆指出，從今年的「熱門影片」排行榜可以看到創作者內容持續發燒，且上榜影片主題不僅十分多元，更反映出過去一年中引起熱烈討論的節目與時事，與台灣民眾的生活緊密連結。

▼YouTube熱門影片排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼YouTube熱門、跨界合作榜單。（圖／翻攝自Google官方部落格）

相較以往會有諸多素人影音和新聞事件上榜，近年來進入「熱門影片」排行榜的影片大多來自台灣創作者，這顯示創作者內容已逐漸成為台灣觀眾在YouTube上的觀看主流。此外，無論是短秒數或長時間的影片都有上榜，可見台灣觀眾現對任何長度的影片接受度都頗高，且願意花時間享受長影片。

另外，陳容歆也認為，除了從「熱門影片」排行榜看到台灣觀眾對過去一年熱門話題的關注，隨著YouTube上的新聞內容更加多元，今年首次增列的「熱門新聞影片」排行榜，也反映出包括地方行政首長議會質詢、博愛座讓位爭議、美食外送員工作秘辛等這一年熱議的新聞時事，且上榜影片幾乎都吸引超過千則留言探討問題、分享觀點，顯見 YouTube 已成為協助大眾參與、了解社會時事的重要平台。

「跨界合作」屠榜　乾脆增加榜單
YouTube觀察到，今年「跨界合作」類型的影片佔據「熱門影片」榜單過半席次，是相當具有人氣的影片創作類型，因此今年特別增列了「熱門跨界合作影片」排行榜。

榜單呈現創作者之間的串聯仍然十分熱絡，且演藝人員、政治人物也積極透過與創作者合作拍攝影片，達到推廣活動、增加曝光等以往須透過傳統傳播方式才能創造的成效，例如Joeman帶觀眾開箱候選人住處的影片、這群人TGOP與藝人劉書宏合作熱戀情侶經典語錄系列，以及蔡阿嘎和總統拍攝的「嘎名人尬台語」，就分別登上本次「熱門跨界合作影片」排行榜第二、四、六名。

▼YouTube熱門跨界合作影片排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

▲▼YouTube熱門、跨界合作榜單。（圖／翻攝自Google官方部落格）

同樣經常以跨界合作方式呈現、且與觀眾生活息息相關的「食物」主題是近年來經營不同類型頻道的YouTube創作者都會拍攝，並受到觀眾喜愛的影片類型，從今年增設的「熱門創作者美食影片」排行榜，可以看到觀眾對於巨大化料理製作、一日總鋪師體驗、料理對決、大胃王挑戰等以創意手法呈現的美食內容，以及從外國人視角看台灣餐廳與零食等影片展現高度興趣。

隨著創作者內容在YouTube持續受到觀眾喜愛，官方這次也列出了「快速累積訂閱創作者」排行榜，其中，上榜影片涵蓋運動健身、水電維修與中醫生活知識、美食、兩性、電競遊戲、時事評論等豐富類型，且拿下此排行榜冠軍的「大蛇丸」，自頻道首支影片上線至今僅用了五個月的時間就達到將近50萬的頻道訂閱數，成長速度驚人。

由此可見，即使在百家爭鳴的YouTube內容戰國時代，從小眾主題著手，建立內容獨特性，仍可以在YouTube上找到忠實觀眾。

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