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獨／全球城市小姐23美爭冠　「小昆凌」泳裝火辣S曲線羞喊：我單身

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記者吳奕靖／高雄報導

全球城市小姐台灣區總決賽將在高雄舉辦，為了有最完美的演出，主辦單位特別邀集了23位擠進總決賽的佳麗來進行訓練，其中22歲才剛從大學畢業的劉宜欣有著像是混血兒的外表，常被稱為「小昆凌」，另外還有來自屏東、今年21歲的潘子仙，別看她外表甜美，平常還會在菜市場切雞肉，幫爸媽做生意；23位佳麗聚集在一起練舞，讓側拍的攝影師很苦惱：「鏡頭要對準哪一個？」

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，參賽選手劉宜欣的日常泳裝，屆時也會有泳裝表演 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

來自高雄的劉宜欣是從大學剛畢業，有著像是混血兒外表的輪廓，顏值常被誤認像是周杰倫的老婆昆凌，所以在這次選美比賽當中，不少參賽者都私下叫她小昆凌。劉宜欣不只有高顏值，其實大學時期也是個小學霸，曾經前往美國佛羅里達州實習期間，參加過當地學校的研究團隊、發表論文，還在泰國曼谷的一場研討會當中拿下「最佳大學生研究獎」，不過被問到相似昆凌，她則是很謙虛的說：「我沒有那麼漂亮，我覺得很不好意思」。

另外，來自屏東的潘子仙目前要升大學三年級，平常課餘的時候會在家裡幫忙，由於爸媽是雞肉攤商，所以拿刀剁雞肉販售就成了她的日常。有著甜美外表的她，會不會讓許多婆婆媽媽來詢問是否能當媳婦？子仙笑得燦爛說：「沒有啦！還好」，至於為何要來參加全球城市小姐比賽，她說是為了要給自己一個突破，其中當然也包含了「泳裝走秀」。

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，參賽選手劉宜欣有混血兒的外表，被稱為小昆凌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全球城市小姐台灣總決賽的訓練導師高子涵說，23位佳麗都必須接受命理課、健身課、口才訓練課或是邏輯思考等課程訓練，就是要帶給選手們全面的發展，而不是單單只是在總決賽的表現，更希望能夠影響到他們未來人生的改變與受益。

而《ETtoday新聞雲》記者也獨家採訪23位佳麗的舞蹈訓練過程，這支舞蹈將是總決賽的開場舞，訓練導師說絕對會讓大家眼睛為之一亮，這群女孩不只是高顏值、才藝表現更會讓人「驚喜不斷」，總決賽將在3日下午4點在高雄漢來飯店登場，屆時高雄市長韓國瑜也可能會應邀出席這場美的盛宴。

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，參賽選手潘子仙（圖右） 。（圖／記者吳奕靖攝）
 

▲全球城市小姐總決賽集訓，《ETtoday新聞雲》獨家採訪集訓內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽集訓，參賽選手潘子仙家裡是雞肉攤商，所以平常也會剁雞肉販售 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：全球城市小姐,高子涵,昆凌,高雄,漢來,總決賽,泳裝

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