兩岸三地都愛蔡康永　奪下誠品暢銷排行榜第一名

▲誠品公布2019年度閱讀報告，人文類書籍首度超越文學類。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店今（12／4）公布「2019誠品年度閱讀報告」，台灣作家蔡康永作品《蔡康永的情商課：為你自己活一次》，奪下該通路台灣、香港、大陸的暢銷排行榜第一名書籍，顯見不同地區的人們，其實都在找尋屬於自己的人生定義。

誠品書店今年首度與清大學習科學與科技研究所陳素燕教授合作分析逾200萬會員閱讀行為，以預測2025年閱讀三大趨勢，其中大眾心理等「人文類」書籍，首度在2019年起超越「文學類」，成為讀者最愛的閱讀類別；「旅遊」和「醫學」資訊類書籍銷量明顯下降，則可能與網路資訊豐富有關；「兒童圖書」不受少子化影響，預期將持續受到青睞。

▲誠品生活董事長吳旻潔（中）也出席會場。

《蔡康永的情商課：為你自己活一次》鼓勵大家面對自我，同時奪下誠品書店2019年度台灣、香港、大陸暢銷排行榜冠軍，去年脫穎而出的香港新生代創作者「不朽」，今年拿下誠品書店台灣暢銷作家第一名、也是香港暢銷作家第三名，表現亮眼；而大陸暢銷作家第一名則是由電影票房破45億人民幣的同名科幻小說《流浪地球》作家劉慈欣奪下。

誠品書店觀察2019年閱讀現象，發現「意見領袖」與「名人口碑」等新型態行銷，大幅影響書籍銷售成長，以布芮尼．布朗《脆弱的力量》為例，在YouTuber理科太太與藝人蔡依林推薦後，銷售大幅成長至少60倍；斜槓世代崛起，帶來無數職涯機會但也伴隨失業的風險，《沒人雇用的一代》、《被壓榨的一代》等相關書籍今年銷售成長1.5倍。

誠品表示，「2019年度暢銷書榜暨主題展」即起至2020／2／29前，推出中外文、兒童書等三本75折、影音85折起；12／25前於誠品網路書店同時推出單筆消費滿799元，可再折抵50元的年末促銷。