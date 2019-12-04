他飆車撞死夫妻喊賠1000萬！母籌200萬遭拒收急求律師幫忙…無奈：沒辦法

記者羅志華／台北報導

謝姓男子2018年10月間於下班尖峰時段，在南京東路上與黃姓友人飆車，失控撞死1位保全及1對老夫婦，高院日前判謝12年徒刑、黃6年徒刑，目前仍在上訴中；民事部分，遇害老夫婦的3名子女，不願接受謝男、黃男的和解條件，即使謝母當庭拿出200萬元支票，表示無論有沒有和解，都希望能先補償家屬，卻仍遭律師婉拒。本案將於12月11日宣判。

▲謝男於2018年10月在南京東路飆車撞死人，謝母向親友籌了200萬，並當庭拿出支票想先替孩子彌補，卻遭到拒收，只能無奈等待判決。（圖／記者羅志華攝）

前次開庭時，謝男提出賠償3名家屬1000萬元的和解條件，但對方律師表示，當事人瞬間痛失雙親，目前情緒仍十分低落，是否願意和解要再確認；今日開庭，在押的謝男與另案執行中的黃男，在法警戒護下出席，謝母則在一旁憂愁地等律師表示家屬意見。

當律師開口表達家屬拒絕和解時，只見謝母焦急地向謝男低語，似乎想讓他說點甚麼。謝男表示，母親今天帶了200萬支票，希望無論有沒有和解，律師都可以先替家屬收下，家中現在只有母親在工作，未來他訴訟、服刑結束後，會依計畫工作償還，謝母也趕緊補充，我覺得是誠意，希望律師能幫忙；黃男則表示，先前刑事庭上曾提過和解方案，卻沒被接受。

律師回覆，上次開庭後，他已再三和家屬討論謝男的和解方式，及謝母的誠意，但他們仍堅持以法院判決為主，要為家人討回公道。謝男先前提出500萬的賠償條件，和遇害保全家屬達成和解；而遇害老夫婦的3名子女，向謝男、黃男求償喪葬費及精神撫慰金共3035萬，但2人實在無力負擔，如今和解破局，只能等待法院判決，謝母在庭外無奈表示，對方堅持要3000萬，他們已盡最大誠意「真的沒辦法」，法官也勸她別難過，現在就看怎麼判了。本案將於12月11日宣判。

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