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飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

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▲▼南京東路飆車撞死人謝亞軒母親。（圖／記者羅志華攝）

▲謝男在南京東路飆車撞死人，謝母（白紙遮臉）不僅幫忙籌錢，庭上更頻頻向受害家屬道歉，表示在謝男訴訟、未來入監期間，會努力工作幫兒子賠錢。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

謝姓男子於2018年10月間，於下班尖峰時段，與黃姓友人在南京東路上飆車，失控撞死1位保全及1對老夫婦，日前高院判決12年徒刑；民事部分，北院2019年10月24日開庭時，謝男與受害保全的家屬，以500萬元和解。北院11月7日開庭，謝男對受害夫婦的家屬，提出1000萬元賠償，謝母更當庭拿出200萬現金展現誠意，但當法官問剩下800萬要怎麼還時，謝男卻心虛地說，「我也不知道…」。

謝男因飆車撞死人，陸續與受害家屬談和解，北院10月24日開庭時，身為肇事者的他鮮少發言，反倒是謝母一邊向法官訴說籌錢的難處，一邊又流淚向家屬道歉，場面令人不捨。

謝男今日一改先前的木訥，與母親同在被告席上積極和解，表示願賠受害夫婦3名子女共1000萬元，謝母更帶了200萬現金展現誠意，希望就算今天和解不成，律師也能先收下，剩餘部分等謝男出獄後，會找工作努力償還。

但對方律師表示，他沒被授權收錢，且受害夫婦3名子女，事發後一瞬間失去父母相當悲痛，先前提出35萬喪葬費賠償，及3人各1000萬精神撫慰金，共求償3035萬，對於謝男提出的條件，要再回去問當事人意見。

法官為確保當事人權益，向謝男進一步問賠償計畫，但謝男一時也提不出來，只能勉強回答「我也不知道…」，並表示他本案的訴訟還在持續，未來出獄後的事情也不確定，謝母護子心切，趕緊接著說「我會先工作還，有存到錢會幫他」。全案將於12月4日續審。

謝母於庭外受訪表示，她們家境不好，為了賠償3名受害者的家屬，向親友籌了1年多好不容易湊出300萬，當記者對籌了1年多感到訝異時，她無奈地表示，「你以為現在錢好借嗎？」，最後謝母在法警的護送下，搭上計程車離開。

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