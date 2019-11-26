紅法拉利馬路當賽道來回狂炸！逆撞釀1死1傷辯閃「東西」…監視器猛打臉

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區1名40歲林姓男子向朋友姊姊借了一部法拉利跑車，竟在兩線道馬路上來回狂飆，附近住家被高分貝的車子聲浪吵得受不了，沒想到林男失控衝到對向車道，撞上2名女機車騎士，造成1死1傷慘劇，林男還辯稱在閃避「一個東西」，目前警方正在偵訊中，將依過失致死罪送辦。

▲林男下午2點23分就在福營路上飆車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼林男下午3點10分又飆回，沒想到3點15分失控撞上2女騎士，釀1死1傷慘劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

26日下午3時許，40歲林男向朋友的姊姊借了一部2000年出廠的法拉利360GTB紅色超跑，在新北市新莊區福營路上飆車，突然失控衝向對向車道，39歲蘇姓、林姓女騎士閃避不及，遭到撞擊，蘇女當場失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治；林女幸運地僅受到輕傷，警方到場將肇事的林男帶回偵訊。

據了解，附近住家表示，下午2時許，林男就在兩線道的福營路上來回高速飆車，被尖銳的高分貝超跑聲浪吵的受不了，沒想到3時15分，林男竟失控衝到對向車道，造成2名女機車騎士1死1傷慘劇，林男為了避重就輕還說當時是為了閃避「一個東西」，才會釀禍，但從監視器影片看來，根本沒有「東西」

超跑達人雷尼表示，由於該車為後輪驅動，特性是轉彎的幅度較小，因此若方向盤翻轉太多，就會發生像影片中車頭更偏向左側逆向車道的情形，再看到事發前幾秒的片段，並不像肇事駕駛指稱的「有閃躲東西」的動作，比較像是轉彎時加速過猛偏離車道後，再看到機車時已來不及煞停或閃躲，因此直接撞上去！

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▼法拉利逆向衝撞，車頭變形。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼ 法拉利逆向衝撞，機車殘骸散滿地 。（圖／民眾提供）



