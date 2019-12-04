首家插旗北京台媒「大師鏈」延攬前國安高層　黃澎孝：有不可告人隱情？





▲黃澎孝質疑，「大師鏈」為什麼要延攬這麼多位前「國安高層」？。（組合圖／翻攝自黃澎孝臉書）

政治中心／綜合報導

外傳「大師鏈傳媒」將成為第一家「插旗北京」的台灣媒體，然而「大師鏈」總顧問卻是前國安局長楊國強，前國大代表黃澎孝質疑，為什麼要延攬這麼多位前國安高層？是不是有不可告人的隱情？

「『大師鏈』搞什麼鬼啊？是想要建立『兩岸情報互聯網』嗎？」黃澎孝4日在臉書上表示，關注異常現象是國安工作的第一步，這個簡單的國安ABC問題，相信曾任國安局長的楊國強中將，比他更瞭解。因此對於「大師鏈傳媒」，以及這家傳媒能夠成為第一家「插旗北京」的台灣媒體，實在有一堆顯而易見的「異常現象」，想要請教於曾受聘為「大師鏈」總顧問的前國安局長楊國強。

黃澎孝提出3點質疑，第一，對於「大師鏈」這麼一家宣稱要建立「全球華人創作平台」的「網絡媒體公司」，未聞他們延攬了哪些媒體達人、新聞尖兵或創作大師？卻高調公開延攬了退休不久的國安局長、副局長，以及軍情局長等國安、情報高層，「請問楊局長：這是什麼道理啊？」

第二，兩岸開放二、三十年來，多少新聞媒體想要跨海發展，始終難以越雷池一步，偏偏「大師鏈」這麼一個以台灣多位國安高層為「門神」的新創傳媒，居然就能夠旗開得勝，一舉插旗到北京市中心的長安大街。「請問楊局長：這麼詭異的現象，是因為中共集體『失智』，讓我們的國安高層，『公然滲透』到北京呢？還是另有不可告人的隱情？」

最後，黃澎孝說，「網絡傳媒」殺雞焉用牛刀？怎麼還需要搬出「區塊鏈」的保密技術？莫非是要建立「兩岸情報互聯網」吧？可不是嗎？不然為什麼要延攬這麼多位前「國安高層」呢？