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視訊翹家少女邀她到酒店坐檯　基隆男喊冤「只是閒聊」被起訴

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 說說也不行！色男被依性剝削起訴，仲介少女坐檯沒去法也難容。（圖／pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

2019年6月一位翹家少女萱萱（化名）在網路上結識一名基隆年約20多歲的陳姓男子，得知萱萱缺乏生活費，竟然以酒店經紀人自居，邀她到台北酒店坐檯賺錢，雖然萱萱未依約前往，社工獲悉通報警方，近日基隆地檢署偵結，還是依兒少性剝削罪起訴陳姓男子。

基隆陳男2019年6月在網路聊天軟體結識翹家少女萱萱，二人經常上線談心，得知萱萱缺錢，透過視訊看到萱萱長的不錯，異想天開想從中剝削賺錢，竟自稱酒店坐檯經紀人可以帶她到台北酒店坐檯，可以賺很多錢，但萱萱不想賺這種喝酒的錢，沒有前往酒店工作。

直到1個月後，萱萱被社會單位安置，擔心其他少女騙，向社工出示兩人的對話紀錄，提起陳男仲介少女酒店坐檯，社工於是通報警方，經警方透過網路釣魚搜尋，勾稽比對，鎖定基隆籍陳男，將他約談到案，訊後函送地檢署法辦。基隆地檢署近日偵結，依涉犯兒少性剝削罪起訴陳男。

基隆地檢署偵查中，陳男雖然矢口否認要介紹萱萱去酒店坐檯，兩人只是閒聊；但檢警認為依據兩人通訊軟體對話，陳男是否是酒店經紀人或是另有目的不得而知，但陳男已明顯有犯意，觸犯兒少性剝削罪的要件，基隆地檢署近日偵結，將陳男起訴。

「時間對我們來說完全沒用！」

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