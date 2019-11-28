整理雲端相簿更方便了！Google相簿添增手動修改人臉標記功能

▲用戶能在Google相簿的相片中自行添增或刪除人臉標記了。（圖／截自Google相簿）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google相簿以免費備份無限量的相片和影片服務作為智慧型手機用戶選擇雲端相簿的首選，不過這不代表它沒有缺點。用戶多年來數次要求Google在Google相簿中添增手動增加人臉標記功能未果，但在稍早前的更新中，這項功能已悄悄上線了。

此功能是Google為用戶在人臉標記上提供更多控制權，簡單來說，就是用戶能在相片中自行添增人臉標記，這是一項巨大優勢，用戶能透過手動方式為相片中的人物加上標記，一方面能改正標記錯誤的問題，另一方面也能提升自動標記的精準度。不過其中仍不乏一些限制。

據科技網站Android Police報導，此功能仍是依靠Google的臉部辨識演算法來執行的，也就是說，若Google無法在照片中偵測到「人臉」則無法添增標記，因此，若照片中人物臉部輪廓不清晰或為臉部側面致使系統無法識別出人臉，即無法為其添增標記。

若Google檢測到系統存在人臉，則用戶可將人臉連接至已添增的人物資料中，也可創建新的標籤並標記於照片中的人臉。此外，除了可添增人臉標籤，也可刪除系統自行記錄的人臉標籤，此功能在人物眾多的照片上相當有用。

此功能是由Android上Google相簿的更新推出，但並非所有用戶都有，目前也沒有跡象顯示會在iOS系統上推出。

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