蘇南／從南方澳新橋重建看恐被濫用的緊急採購

▲南方澳新橋重建工程的採購以「遇有不可預見之緊急事故」為理由，採限制性招標引發討論。（圖／記者游芳男攝）

因10月1日斷裂的南方澳大橋，不幸造成6人罹難、2人重傷、3人中度傷害、7人輕傷的事故，而未來的新橋新建工程之採購，卻用「遇有不可預見之緊急事故」為理由，採限制性招標。公路總局蘇花公路改善工程處於10月31日僅邀請一家工程顧問公司以「議價」方式決標，不免引人遐想。

雖然這是依《政府採購法》第22條第1項第3款規定辦理，但也凸顯目前採購法對不可預見緊急事故缺乏「明確性」規定，僅賴公共工程委員會的行政函釋，未來應否修法有待討論。

筆者以為，即便此家公司為國內最大的工程顧問機構，橋梁工程經驗豐富且過去履約成績優良，主辦機關將「南方澳新橋重建」之設計、測量、地質探查及監造等技術服務工作委託於它，公務員於法有據；但以「遇有不可預見之緊急事故」為由辦理新橋重建，非無爭議。

雖機關辦理緊急採購，可依採購法第22條（不可預見之緊急事故）或第105條（人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難），經機關首長或授權人員核准，逕洽優良廠商議價或比價，無需公告招標，以爭取時效。緊急事故之理由該如何認定？是交通、觀光考政治考量？

依《政府採購法》第22條第1項第3款規定，「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者，得採限制性招標」，即採公開招標或選擇性招標確有困難時，才能用限制性招標。但該斷橋殘骸拆除、水下障礙物清除及恢復當地漁港航道通行已於11月5日完成，可謂緊急事故已然排除。筆者以為，應依《政府採購法施行細則》第23-1條第1項後段規定，應以多家廠商比價方式辦理，以免遭社會質疑。

為何承辦採購的公務員得以「遇有不可預見之緊急事故」採限制性招標？工程會88年8月24日（88）工程企字第8811508號函釋謂，該緊急事故不限於已發生者，為防止緊急事故的發生所採取的防範措施亦屬之。筆者以為，對於緊急事故之「遇有不可預見」與「防止」在文義上差別甚大，前者之要件為「須確有必要」，其當以「不可預見」為限；後者則指現在若不為，將來會發生「可預見」事故。前揭函釋是否已逾越採購法第22條第1項第3款的文義解釋，值得思考！

若採公開招標，本案採購金額為5,610萬元，一般案件的等標期為21天，而本案得適用緊急採購而將等標期縮短為10天，相對於重建預計花3年時間且使用壽命約100年的新橋而言，僅差11天的等標期對重建期程的影響微不足道。另外像莫拉克風災、921地震的災後重建公共工程，大多也未以不可預見之緊急事故為由，採限制性招標或直接以議價方式交給廠商設計監造。

總結來說，即便此次南方澳新橋重建工程招標案尚無違法，只是在招標策略上，恐因要盡快消除南方澳斷橋事件的社會質疑或有政治考量等，直接找單一廠商以議價方式辦理，致《政府採購法施行細則》第23-1條後段的規定，「其得以比價方式辦理者，『優先』以比價方式辦理」，形同具文。依此案來看，因為過於強調採購效率而違反採購法之公平公開競爭精神，況且多家競標不僅能節省公帑，且對於設計監造品質也會有所提升。

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。