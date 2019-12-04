語音小幫手、自動報帳實例！LINE服務全面導入AI　LINE BRAIN將招募台灣企業夥伴

▲LINE第四屆台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2019」登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（4）日舉辦第四屆台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2019」，總計超過千人與會，規模達歷年兩倍，除了主題聚焦人工智慧技術、數據累積運用及資安以外，LINE台灣董事總經理陳立人宣布，LINE BRAIN預計在2020年下半年在台優先開放企業合作試行。

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者姚惠茹攝）

陳立人表示，LINE BRAIN整合八大人工智慧技術，導入到LINE旗下所有服務，像是今年日本開發者大會就運用在人工智慧仿若真人對話的餐廳訂位應答，其中使用的AI code就包含語音辨識、自然語言處理、聊天機器人、語音合成，而且對答使用都十分流暢。

▲LINE預告明年下半年啟動LINE BRAIN招募台灣企業夥伴。（圖／記者姚惠茹攝）

陳立人表示，為了將人工智慧積極導入台灣，LINE BRAIN即將在2020年啟動應用，並預計明年下半年邀請台灣企業夥伴參與，包含大量的開發者、自然語言專家、SI系統整合公司、加值應用服務等，真正將人工智慧的能力落實到商用環境。

▲LINE台灣資深技術總監陳鴻嘉。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE台灣資深技術總監陳鴻嘉分享，LINE AI架構圖中的LINE BRAIN的技術，包含NLU（自然語言理解）已經應用在LINE TODAY的內容推薦、LINE客服小幫手中的聊天機器人對話，以及LINE購物的相關搜尋等服務中。

陳鴻嘉表示，還有Data（資料工程平台）則應用在 LINE SPOT、LINE旅遊、LINE MUSIC、廣告精準投放等服務中，OCR（光學字元辨識）則是應用在像是「建議貼圖」功能，或像是LINE近來新增的掃碼捷徑，還有像是中文化的 Speech（語音辨識）、Voice（語音合成）都正在尋覓合作夥伴。

▲LINE第四屆台灣開發者大會展示人工智慧應用。（圖／記者姚惠茹攝）

陳鴻嘉舉例，生活中有趣的人工智慧應用案例「客服小幫手」與LINE內部的「自動報帳系統」，一個是LINE官方帳號「客服小幫手」，初期的需求是幫忙紓解海量客服詢問，可能同一個問題的問法有百百種，例如我要換機、我換手機等等，因此會需要比較深度的自然語言處理技術。

陳鴻嘉說明，但是現在LINE客服小幫手的用戶回饋滿意率已達到8成，並在下一步預計將LINE台灣資料工程團隊運用到LINE總部的Clova Chatbot Builder聊天機器人引擎，重新打造客服小幫手的語言理解能力，並與總部團隊進一步合作，也不排除發展商業應用機會。

▲LINE第四屆台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2019」千人與會。（圖／記者姚惠茹攝）

陳鴻嘉分享，LINE今年舉辦的人工智慧黑客松，由員工組隊的「自動報帳系統」奪得冠軍，團隊想解決的痛點是，LINE員工過往每次出差回來，至少都需要花半小時以上整理單據，填寫表格，再到線上系統報帳。

陳鴻嘉說明，現在「自動報帳系統」只需要一個拍照的動作，就能透過LINE的OCR文字辦識，從紙本單據中讀取出文字，再利用機器學習，讓系統自動從這些文字中，找出報帳所需要的關鍵資料，然後自行帶入表單，讓原本30分鐘的工作，縮短到2分鐘內就能完成。

▲LINE新星計畫10組優秀團隊分享服務應用。（圖／記者姚惠茹攝）

此外，LINE台灣開發者大會邀請10家新創團隊來分享服務運用，像是「Dent&Co 牙醫小幫手」就透過LINE官方帳號提供客製化服務，包含約診自動提醒、約診確認、評價機制，讓診所系統自動發出 LINE提醒通知，並回報是否前往降低病人no-show、查看病人看診後評語，追蹤病人的評價變化。

其中還包括備受關注的「記帳雞」應用服務，主要就是透過LINE聊天機器人幫助使用者完成日常生活的記帳需求，只要在對話框內輸入特定記帳格式，選擇分類，即可快速記帳，甚至只要從功能列選擇「本月結餘」就能立即清楚看到條列式的簡單收入、支出表。