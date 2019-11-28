▲網路瘋傳「慶祝LINE滿八歲，8種貼圖免費抽？」，當心個資被詐騙，還覬覦Facebook或Google開放授權認證。（圖／翻攝趨勢科技）

記者姚惠茹／台北報導



趨勢科技今（28）日在部落格分享，近日發現網路上正瘋傳「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽，這次錯過再等8年！」的詐騙訊息，網頁內同時含有網路釣魚不安全連結，不僅主動要求加入LINE好友，甚至企圖騙取民眾個資。



趨勢科技表示，當用戶點選連結後，會出現各種時下熱門貼圖的抽取畫面，一旦按下「點此開始」就會出現正在抽獎的進度條，看起來好像真的可以抽取貼圖，但是不管抽幾次，最終都只會顯示抽到特定某組貼圖。

▲畫面會出現要求將訊息轉傳才能進行下載，但用戶最終卻怎樣也拿不到貼圖。（圖／翻攝趨勢科技）

趨勢科技指出，不僅如此，接著還會要求使用者將訊息轉傳至2個群組或10個好友才能進行下載，待用戶成功分享後，即出現一個加入好友的QR Code，但使用者卻怎樣也拿不到貼圖，而且詐騙網頁內右上角會有登入按鈕，要求用戶加入會員、輸入電子郵件，或是使用Facebook、Google登入機制，企圖取得用戶相關權限。

▲詐騙網頁含有釣魚連結，不僅主動要求加入LINE好友，甚至企圖取得相關權限。（圖／翻攝趨勢科技）

加入好友了怎麼辦？趨勢科技強調，用戶看到超級優惠好康，最好先透過品牌的LINE官方帳號、官方網站或LINE@認證帳號驗證優惠的真實性，萬一不小心加入可疑帳號為好友，可以主動向LINE檢舉並封鎖，只要不繼續跟著對話進行下一步付款動作即可，並請當心之後這個LINE帳號，會改頭換面推播新的詐騙訊息，或是在累積大量好友後，將帳號轉賣給情色集團攬客等違法用途。

趨勢科技建議，用戶可以使用跨平台的PC-cillin 2020 雲端版進行全面的診斷與不間斷的防護，防止臉書流行的一頁式詐騙購物網頁，並支援4種作業系統，可以保護 Windows、Mac、Android與 iPhone/iPad (iOS) 裝置，讓假免費貼圖、釣魚網站、裝熟恐嚇、假買一送一、假轉寄好康消失。