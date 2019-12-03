「燒烤＋啤酒」聚餐完腹痛嘔吐！29歲男隔天狂冒冷汗...就醫驗出胰腺炎

▲劉男上隔月和朋友聚餐，事後卻住進病房好幾天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北省武漢市一名29歲的劉姓男子上個月和同事們聚餐，期間除了吃火鍋之外，還大吃燒烤配啤酒，沒想到聚餐完後，竟開始感到肚子痛，甚至不斷嘔吐。直到隔天早上，他狂冒冷汗才意識到不對勁，到醫院就診時，被確診出「胰腺炎」，讓他嚇得直呼，以後再也不敢亂吃。

綜合陸媒報導，劉男因為自己經營一間淘寶網店，所以每天都要在電腦前工作13個小時起跳，有時候一旦忙起來，甚至連吃飯的時間都沒有。不過，平時性格豪爽的他人緣極好，總是有許多朋友喜歡邀約他一起吃飯聊天，因此三不五時是喝酒、吃火鍋。

事實上，在事發前，劉男就感到腹部有些疼痛，不過當時他以為是胃炎，自己買點胃藥吃就沒事，沒想到一周後，他再次跟朋友聚餐完，回家後卻腹痛不止，甚至還不停嘔吐。第二天一早，他的家人發現他冷汗不止，連小便都拉不出來，才趕緊將他送到武漢市第一醫院。

▲劉男和朋友聚餐時，一邊吃燒烤，一邊喝啤酒。（圖／免費圖庫pexels）

事後，急診醫生透過抽血化驗和CT檢查，確診劉男患有「急性胰腺炎」。據悉，在看診時，醫生對症處理後，劉男的症狀仍然沒有好轉，甚至出現血壓急速下降、多器官功能衰竭和休克等現象，因此只好將他轉入加護病房搶救。

據悉，在經過近一周的治療後，劉男目前的病情已轉危為安。事後，在醫生的詢問下，劉男也坦承一切經過表示，和同事聚餐當天，自己除了吃火鍋外，還狂吃燒烤，期間一邊配著一罐又一罐的啤酒，毫無忌口，「經過這次的死裡逃生，以後再也不敢大吃大喝了。」

此外，醫生提醒，酒精對胰腺有明確的直接毒性，長期飲酒容易形成蛋白栓子阻塞胰管，大量飲酒和暴食會促進胰酶大量分泌來消化食物，一旦胰管堵塞，胰液排出不暢，就會導致胰腺管內壓力驟然上升，誘發急性胰腺炎，「尤其是酒精與高蛋白高脂肪食物同時攝入，胰脂肪酶分解甘油三酯，釋出的游離脂肪酸也會損害胰腺。」

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