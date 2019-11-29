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牛肉控必看！「鐵支涮火鍋」高級享受　獲「美旗林」評鑑認證

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▲牛肉控必看！「鐵支涮火鍋」高級享受，獲「美旗林」評鑑認證。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲鐵支涮火鍋-和平店▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲位於台北巷弄的火鍋界潮店「鐵支涮火鍋」，獲得由美國肉類出口協會舉辦有美牛界米其林之稱的「美旗林」評鑑認證。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

將無骨牛小排下鍋輕輕涮個6秒，粉嫩肉質就是最佳口感，搭配西班牙湖鹽帶出肉的甜味，更是加分吃法！喜歡吃紮實有彈性的肉感，你就不能錯過PRIME等級的翼板牛，火鍋界潮店「鐵支涮火鍋」不僅高級肉品令人驚艷，百年老屋結合工業風裝潢更是吸睛，獲得由美國肉類出口協會舉辦有美牛界米其林之稱的「美旗林」評鑑認證。

▲鐵支涮火鍋-和平店▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼將肉品下鍋輕輕涮個6秒，粉嫩肉質就是最佳口感。

▲鐵支涮火鍋-和平店▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

鐵支店經理林志辦表示，很開心獲得「美旗林」評鑑認證，鐵支涮火鍋在食材挑選上相當用心，再加上整個用餐環境較在台北市裡面，是屬於比較有一點古早那種味道，再加上我們整個湯頭的挑選跟配置，都跟牛肉上的搭配很符合，店裡面的所有肉品都特別挑選過，搭配老母雞湯的話，不論是它的鮮度、它的甜度，或者是它的軟嫩，整體都讓肉品更跳脫出來。

▲鐵支涮火鍋-和平店▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲鐵支店經理林志辦表示，在食材挑選上相當用心，再加上整個湯頭的挑選跟配置，都跟牛肉上的搭配很符合。

跳脫傳統調性，鐵支涮火鍋使用8小時燉煮法式老母雞湯，清爽不濃厚將肉的原汁原味完美呈現，愛喝湯的你，來到這邊連麻辣鍋的湯都能喝下肚，鐵支大紅袍麻辣湯又香又麻， 層次多變不油膩，健康美味一次滿足，大大打中消費者的心！

▲鐵支涮火鍋-和平店▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲跳脫傳統調性，鐵支涮火鍋健康美味一次滿足，大大打中消費者的心。

「嚇到了！」消費者吳先生表示「沒想到麻辣湯底竟然可以喝，喝起來很順口，不會像一般的麻辣湯很辣很油，也很喜歡翼板牛的口感，吃起來很滑順，有入口即化的感覺」，而同行的盛先生點的是「老母雞湯」和「無骨牛小排」，盛先生提到「無骨牛小排吃起來很軟嫩之外，也吃得到牛肉的香味」，以鐵支涮火鍋的食材份量和美味新鮮度來講，CP值非常高。

▲鐵支涮火鍋-和平店▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲消費者吳先生表示「沒想到麻辣湯底竟然可以喝，喝起來很順口，不會像一般的麻辣湯很辣很油」。

隱身在台北巷弄內的鐵支涮火鍋，保留老房子的老味道老靈魂，結合現代元素，打造復古風的特色餐廳，不僅嚴選肉品、海鮮，湯頭、蔬菜也很講究，加上美旗林評鑑加持，對於愛吃牛肉的老饕來說，是最好的參考指標。

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