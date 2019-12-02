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海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

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海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

軍聞社／記者葛芃欣金門電

陸軍兩棲偵察營海龍儲訓隊150期期末鑑測「硬漢路」，近日在料羅營區登場，兩棲營首次邀請眷屬前往金門，在近百位親友見證下，7位學員展現鋼鐵意志通過試鍊，最後由儲訓隊隊長為每位新科蛙兵胸前，釘下象徵榮譽的「海龍蛙兵」蛙牌，並完成「船槳」交接儀式，正式成為兩棲營的一員。

硬漢路鑑測中，學員首先搭乘成功艇進行搶灘登陸，在鞭炮聲、哨聲與教官咆哮聲中，開始進行戰舞、搬輪胎、沙地運動及拖曳成功艇，每個關卡都再再考驗學員互助合作的團隊精神；緊接著，從營區門口開始，學員必須在粗糙柏油路面上，以正拳掌上壓、嬰兒爬等方式邁向終點，過程中只要動作不確實，都會被在旁教官要求重新來過。

海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

柏油路旁，能看到家長拿著手機，強忍淚水紀錄下自己孩子成長茁壯的過程，印證了這群蛙兵們堅毅果敢的勇氣，7位學員完成硬漢路後，由海龍儲訓隊隊長張士官長在學員右胸口釘下蛙牌，隨後，在教官組與家長面前，與151期學員完成交接槳的儀式，象徵傳承海龍蛙兵榮譽精神。

最後，兩棲偵察營營長蕭少校為學員頒發結訓、績優證書，肯定每位學員在近半年的訓期中，展現「絕對服從、忍耐到底」的堅實信念，並期勉這群新人不忘受訓過程，秉持「自律」精神持續精進自我，為兩棲營增添戰力，稱職扮演國家安全守護者的角色。

海龍硬漢路最終試鍊　近百位眷屬見證新科蛙兵誕生

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