　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警專前校長「陳連禎」贈文物　關山警史蹟文物館添薪火

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警專前校長「陳連禎」贈文物，關山警史蹟文物館添薪火。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲警專前校長「陳連禎」贈文物，關山警史蹟文物館添薪火。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

於日前，台灣警察專科學校校長陳連禎與朋友等6人至台東縣警察局關山分局「關警史蹟文物館」參訪，並贈送珍藏多年1張「美國警察與小孩」海報、「清末民初關防印鑑」及「清朝門牌」(復刻版)等文物，文物由分局導覽員接受，陳連禎說，分局設置的史蹟文物館「麻雀雖小、五臟俱全」，每年有萬餘人參觀，文物在此展覽也是「適得其所」。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

警專前校長陳連禎多年前退休後，除了兼任警聲雜誌社長外，還利用全部精力，投入史記的研究，他將史記中重要事件中，先人是如何面對危機，處理危機的過程，摘錄解析，再加上本身從警40年的深厚經歷，撰著「小心黑天鵝」1書，副標是「危機管理盡在史記」，整整費時3年研究整理，列出34則史記上的知名事件，當成現代社會危機處理的借鏡，剖析解說在現代社會中，如何善用先人的智慧來解決現代問題，書中擇例精要，解析深入，是本不可多得的好書。

▼關山警史蹟文物館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼關山警史蹟文物館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示：感謝陳校長的用心及餽贈，分局將適度調整館內展覽場域，將文物妥適擺放，讓參觀民眾了解到更多不同時代警察的歷史變革；分局內設置的史蹟文物館，館藏在有限的資源下，閒置空間再利用，免費提供另類「警」點，供民眾免費參觀休憩，參觀完後別忘了多給警察掌聲、鼓勵。

凍齡的秘密看這裡
 

ET快訊
14歲遭IS綁架當性奴！她20歲上電視再遇性侵犯　當場昏倒
剛辦完婚禮4天...毛加恩夫妻「忍痛」現身高以翔靈堂
謊稱「高以翔恢復意識」！《追我吧》主持人穿黑衣回事發地默哀
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實不老政策　嘉縣餐廳評鑑暨樂齡供餐場所分級評核

來自台東花蓮生根！　池上「阿俊放山雞」自產糙米捐弱勢

12月16日「一氧化碳預防日」　嘉縣消防局逗趣影片宣導

2019路竹番茄節將登場！產地直銷「食番安心」好康一籮筐

濃霧中的動人風景！台9線老農貨車拋錨　2女警推車解危

花蓮聖誕城亮燈19日活動開跑　麋鹿復古車21日遊街

警專前校長「陳連禎」贈文物　關山警史蹟文物館添薪火

池上老農出國比賽　榮獲日本「米．食味分析鑑定」金賞大獎

台東縣府108年社區照顧關懷據點成果展　營造高齡友善模範縣

助偏鄉弱勢送暖裝熱水器　新北廚具工會行善獲頒好人好事獎

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

落實不老政策　嘉縣餐廳評鑑暨樂齡供餐場所分級評核

來自台東花蓮生根！　池上「阿俊放山雞」自產糙米捐弱勢

12月16日「一氧化碳預防日」　嘉縣消防局逗趣影片宣導

2019路竹番茄節將登場！產地直銷「食番安心」好康一籮筐

濃霧中的動人風景！台9線老農貨車拋錨　2女警推車解危

花蓮聖誕城亮燈19日活動開跑　麋鹿復古車21日遊街

警專前校長「陳連禎」贈文物　關山警史蹟文物館添薪火

池上老農出國比賽　榮獲日本「米．食味分析鑑定」金賞大獎

台東縣府108年社區照顧關懷據點成果展　營造高齡友善模範縣

助偏鄉弱勢送暖裝熱水器　新北廚具工會行善獲頒好人好事獎

美NGO具體如何撐港？陸外交部：要全部列出半小時都說不完

不許再敗家！桃園藍軍議員表決　刪除「賣地」歲入預算90億元

超商結完帳離場「警報器突響」！女子遭警衛當賊拷問…氣炸脫下褲子

馬大偉運彩解盤／湖人@金塊　挺莊買小分

高雄環保局「夜鷹」出動　查獲毛豆工廠違法偷排廢水

海綿子彈擊倒毒品！這醫院宣導反毒出奇招　連桌遊都用上

PISA評比出爐！我國數學排名全球第5、科學10、閱讀17名

落實不老政策　嘉縣餐廳評鑑暨樂齡供餐場所分級評核

單厚之／台灣人該擔心的，是楊蕙如跟她背後的「民主之賊」們

來自台東花蓮生根！　池上「阿俊放山雞」自產糙米捐弱勢

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

醉男亂入廟會遭圍毆　警掌握犯嫌

屏東縣新設6處固定測速照相桿　3座在沿山公路

新竹台大生醫分院　17日正式營運

城及五股農會小農鮮鋪開幕

中市今年取締酒駕破萬件　宿醉酒駕占12.5趴

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

北水局放流魚苗　回饋水庫居民

2020大選　鄭文燦任小英總部總督導

因應突發事故　內埔警採購臂盾

車停三峽謊報失竊　健忘男依誣告罪處刑

樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境

台南安平水資源回收中心放流水回收利用MOU

太平洋縱谷馬拉松　日選手特殊造型跑全馬

更多熱門

相關新聞

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬出庭淚崩

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬出庭淚崩

廖姓警專學生於2017年間，參加3千公尺跑步測驗時昏倒，搶救後仍成植物人，事後目擊學生在網路上爆料，指現場張姓隊長竟「不准同學打119」，讓廖男的家屬氣得提告，檢方依業務過失傷害起訴張姓隊長。北院11月21日民事開庭，廖男家屬請求國賠2900萬餘元，廖父於庭外質疑，張姓隊長當時根本沒做CPR，痛批警專庭上都在推卸責任。

鐵警遇刺不治身亡　同學：還在等你罩我們

鐵警遇刺不治身亡　同學：還在等你罩我們

霧社事件古戰場　成全台首處史蹟類文資

霧社事件古戰場　成全台首處史蹟類文資

同派出所服務　2人同時考上警大

同派出所服務　2人同時考上警大

男警練出逆天肌肉　超粗手臂逮壞人

男警練出逆天肌肉　超粗手臂逮壞人

關鍵字：

警專史蹟薪火

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面