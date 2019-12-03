▲警專前校長「陳連禎」贈文物，關山警史蹟文物館添薪火。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

於日前，台灣警察專科學校校長陳連禎與朋友等6人至台東縣警察局關山分局「關警史蹟文物館」參訪，並贈送珍藏多年1張「美國警察與小孩」海報、「清末民初關防印鑑」及「清朝門牌」(復刻版)等文物，文物由分局導覽員接受，陳連禎說，分局設置的史蹟文物館「麻雀雖小、五臟俱全」，每年有萬餘人參觀，文物在此展覽也是「適得其所」。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

警專前校長陳連禎多年前退休後，除了兼任警聲雜誌社長外，還利用全部精力，投入史記的研究，他將史記中重要事件中，先人是如何面對危機，處理危機的過程，摘錄解析，再加上本身從警40年的深厚經歷，撰著「小心黑天鵝」1書，副標是「危機管理盡在史記」，整整費時3年研究整理，列出34則史記上的知名事件，當成現代社會危機處理的借鏡，剖析解說在現代社會中，如何善用先人的智慧來解決現代問題，書中擇例精要，解析深入，是本不可多得的好書。

▼關山警史蹟文物館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示：感謝陳校長的用心及餽贈，分局將適度調整館內展覽場域，將文物妥適擺放，讓參觀民眾了解到更多不同時代警察的歷史變革；分局內設置的史蹟文物館，館藏在有限的資源下，閒置空間再利用，免費提供另類「警」點，供民眾免費參觀休憩，參觀完後別忘了多給警察掌聲、鼓勵。

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