影／鐵路勇警遭刺搶救不治身亡　警專同學：我們在等他考官校罩我們

▲李平時在班上表現優異，是全校前幾名畢業的，還在等他考上官校罩我們，怎麼竟發生憾事。（圖／翻攝李姓警員臉書）

記者邱中岳／台北報導

台鐵自強號列車，3日晚上8時許1名54歲的鄭姓男子逃票遭查獲，當場與列車長爆發口角，25歲的李姓警員上車處理狀況，鄭姓男子突然掏出小刀朝李姓警員揮砍並刺傷腹部。

李當場肚破腸流但仍沒有鬆手，最後在站務員協助下制伏嫌犯，李送醫搶救後仍告不治，李姓警員的同學耳聞難過表示，我們在等他考官校罩我們。

殉職的25歲李姓勇警是嘉義人，警專31期畢業後，一直在嘉義故鄉的鐵路分駐所服務，同學聽聞噩耗哀痛表示，李平時在學校表現相當優異。

且功課、體能以及人際關係都非常好，做起事來中規中矩，且曾經在學校當過班代，以及待過學弟班的班長。

▲李姓警員奮勇奪刀但仍搶救不治殉職。（圖／翻攝畫面）

同學回憶，李在學校相當低調，成績也是相當好是全班前幾名畢業的，平時沒有參加社團活動，但和同學相處融洽，李的警專同學甚至說到，李的體能相當好，畢業後儘管勤務如何繁忙，他都還抽出時間去跑馬拉松。

同學難掩失落的說，到現在還不敢相信這是事實，想到先前同學聚會還說，「我們在等他考上官校罩我們」，沒多久竟然就發生憾事，而李的同學聞訊也都搭高鐵前往嘉義關心。

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