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跑步機上快走…他下秒突癱軟「重摔倒地」身亡！家屬淚：平常身體超健康

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▲▼男子跑步機上快走，下秒突癱軟倒地身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男子跑步機上快走，下秒突癱軟倒地身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

如今，很多人熱衷在健身房鍛煉身體。江蘇省溧陽市一家健身房11月5日下午6點多卻發生一起意外事故，一位六旬男子在跑步機上跑步時，突然放慢步伐，下秒重重摔倒，被履帶帶到了地面上，當場昏死，送醫搶救後不幸死亡。

據《看看新聞》報導，事發於當地的星峰健身會所，當時看到男子摔倒昏迷，工作人員馬上疾步上來急救，並打急救電話。不久之後，醫護人員就趕赴現場處置，並急忙送患者到醫院進行搶救。

事故現場的監視器畫面顯示，意外發生時，男子正在跑步機上快步走，期間還拿著手機，18點48分左右，他一手扶著跑步機的手柄，快步走健身，隨後正準備跑起來的時候，突然疑似癱軟，下秒就摔了下去，隨後被跑步機履帶帶到了地面上。

▲▼男子跑步機上快走，下秒突癱軟倒地身亡。（圖／翻攝自看看新聞）

▲眾人急救。（圖／翻攝自看看新聞）

據了解，死者姓芮，今年六十多歲，剛剛退休不久，在事發健身房已經健身了一段時間，平時並沒有表現出異常。工作人員表示，設備方面應該沒有問題，「因為一直有人在使用該台跑步機鍛煉，並未出現異常情況。」

聞到噩耗，芮男的家人特地從外地趕了回來。家屬表示，他平時一直身體很好，經常鍛煉，體力甚至比很多年輕人都好，也從未有過搶救經歷。

江蘇省中醫院溧陽分院表示，當天晚上醫生對死者進行了一系列搶救，但還是沒有成功挽救生命。目前，針對具體死因還有待於相關部門進一步調查。

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▼家屬說，死者生前身體很好。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼男子跑步機上快走，下秒突癱軟倒地身亡。（圖／翻攝自看看新聞）
 

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