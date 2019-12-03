楊蕙如遭起訴　柯文哲喊「怪怪的」：誰出錢給楊蕙如？

記者陳家祥／台北報導

檢調查出「卡神」楊惠如就是在幕後帶風向，導致大阪駐日代表自殺的網軍頭，且與民進黨關係匪淺，引來熱議。台北市長柯文哲3日被問到，該篇臉書是否是對楊蕙如案有感而發？柯說，那本來就意料中的事，還說起訴有個地方很怪，「我也不相信楊蕙如會拿自己的錢出來收買下線，一定是有人出錢，那追查是上游不是去追查她」。

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）

柯文哲說，2014年其實一開始選舉楊惠如也有來幫忙，後來2014選到一半覺得理念不合就分手，「我看不用付錢她也會罵我，何況有付錢？」後來還有WTA女子網球賽一事，「我的態度，賺錢就正正當當賺錢，不要搞得太奇怪」，1次2次就覺得這人太麻煩，就不要跟她來往，「她不用花錢都願意打我更何況有人出錢她一定打得更兇」。

至於過去曾批評楊蕙如是「政治蟑螂」，柯文哲說，也不用在這時候講什麼，「我們再社會上是這樣，道不同不相為謀，她做事的方法妳不太喜歡就不要跟她來往就好」。

「賺錢大家都喜歡，都要賺，但是這叫道德」，柯文哲表示，賺錢大家都喜歡，但是盡量合法，且法律也是道德的最低標準。柯也說，像大阪處長那個，有時候是這樣，被人家罵一罵自己心理上要堅強一點，「不要被人家罵一罵自己就去自殺，太傻了」。

「老實說，那起訴有個地方很怪，我也不相信楊蕙如會拿自己的錢出來收買下線，一定是有人出錢，那追查是上游不是去追查她」，柯文哲說，今天找警察大學教授來上行政中立，他說行政中立的問題不在基層在高層，要整治淡水河不是在八里關渡那地方整治，上游水土不保持去八里、關渡下游去整治哪有用？「這句話就可以用在這地方，今天誰出錢給楊蕙如做這件事情？這才是要去追的」。

柯文哲還意有所指表示，其實不用追他也知道，但當記者繼續追問時，柯僅說「大家知道就好」。

其他人也看了這些…

►楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向 檢：你就是網軍頭！

►卡神楊蕙如遭起訴！「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形 網笑爛：神猛案外案

►卡神養網軍遭起訴！韓國瑜：查清有無動用公帑 當選後一定還蘇啟誠公道

相關熱門新聞…

►卡神用LINE下令「月領1萬帶風向」 陳宜民：民進黨網軍間接害死蘇啟誠

►被質疑透過「卡神」帶風向 謝長廷：尊重每個人的想像力

►外交官之死／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...幕後黑手卡神楊蕙如遭起訴

►白白胖胖也是一種美