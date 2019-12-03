「狂醫」不打麻藥替自己開刀！替父動刀得不到一句「謝謝」　臨終前大和解

圖、文／鏡週刊

杜元坤是骨外科名醫，也是今年醫療奉獻獎得主之一。然而他完全不是傳統好醫師那種溫和形象，他脾氣大、狂傲，自己都用「偏執狂」、「瘋子」形容自己。

但火爆又嚴厲的背後，他經常至醫療不發達的國家義診，每個月還固定去澎湖駐診。行醫30年，他固定捐出半薪，累積捐了近億元。名醫說自己對奢侈品沒興趣，只熱愛舞台，開刀房是他的舞台，救人免於癱瘓截肢，則是爽度破表的嗜好。

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▲杜元坤（右）清晨六點半就率隊巡視病房。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年某天杜元坤一如往常，排了多達12台刀。開完，他臨時追加第13台。助手滿臉問號，他說：「醫生跟病人同一個人啦。」他的腳傷惡化為蜂窩組織炎，再不開刀恐截肢，乾脆自己幫自己開刀。

幫自己開刀 竟不打麻藥

這事印證了醫界對他的形容：瘋狂。他還不打麻藥，「麻醉科主任都出面說：『院長，你不要這樣啦！』我說我沒在怕，其實很痛啦。」為何要這樣？「當老大當慣了。」你又不是黑道？「不是黑道，是精神，華佗對關公刮骨時，關公有打麻藥嗎？我割下去助手都不敢看，我說：『趕快看啊！不然怎麼當助手。』」他替自己補上註解：「偏執狂」。

我們的採訪在杜元坤的辦公室進行，角落放著三把小提琴，從小習琴的他說話一如拉琴，充滿他熱愛的浪漫派樂章那種戲劇張力。59歲的杜元坤是義大醫院院長、神經顯微重建手術的權威，自創的「臂神經叢手術」幫助無數病患免於癱瘓或截肢，門診永遠爆滿，病患口耳相傳一定要半夜去排隊。然而刀法太好，他的狂傲也是醫界有名。

隔天我們旁聽他主持晨會，二位醫師以英文報告，結束後杜元坤在電梯對我們說：「剛剛powerpoint有6頁有錯字！但你們在，我有忍住。」據說之前只要開會遲到一分鐘，杜元坤就罵人。但7點15分的會議是否太早了點？「一開始他們很痛苦，現在習慣了，誰晚來，我就瞪他！」

沒考上台大 卻如魚得水

杜元坤出生於台南，父親是律師，還開設多家公司，「以前台南火車站前整條博愛路只有一棟四層樓，就是我家。」他過目不忘，一路第一名，台南一中畢業時，全世界都認為他一定考上台大醫學院，怎知，放榜竟是北醫。

父親丟下一句：「你重考吧。」他不敢回話，卻也不想繼續待在家，包袱捆捆上台北讀書。到了北醫他如魚得水，打橄欖球、創辦管弦樂團，他三歲就學小提琴，高中時還拿下全台音樂比賽的小提琴組冠軍。

升大二的暑假，他果真重考，但，考的是師大音樂系，還真的錄取。他至今得意，「醫生考上師大音樂系的應該只有我一個，那時還沒有國家音樂廳，我跟爸媽說，只要讓我有一天上國父紀念館演奏布拉姆斯，之後死了都甘願。」父親說：「好呀你去讀呀！學費自己出。」他摸摸鼻子繼續習醫，但那時又有誰知道，熱愛舞台的他後來竟把表演欲轉到開刀房。

畢業後他當了二年長庚醫院住院醫師，第三年選專科，他想去心臟外科，「把一個人心臟打開，接血管，救起來，是多麼英雄的事。問題是我脾氣不好，跟護理長吵架，我們八字不合啦，她就跟院長說杜元坤脾氣太壞，我都還沒講你們整個心臟外科脾氣都比我壞，還敢說咧。」簡直像小孩吵架。

他只好去骨科。後來有比較少跟人吵架嗎？「沒有，我覺得我那麼厲害，後來我考骨科專科醫師、外科專科，雙料狀元！很跩啦。」在開刀房他一急就飆三字經，或罵同事蠢笨，同事礙於他技術精湛，敢怒不敢言。他自小習小提琴，雙手靈巧，開刀最適合不過。

他熱愛開刀，熱愛到離奇，「開刀對我是一種冥想，我在開刀房任何人不能有一點聲音，我會分心。我的心智完全集中在病人，甚至能聽到病人血管跳動的聲音，我照著我的計畫，把這人的病痛治療好。當我完成一台刀，心裡就非常快樂。」

聽起來怎麼像邪教在山洞施法術，或者，像拉一組高度炫技的小提琴曲。聽起來開刀相當紓壓呢？「非常！非常！只要讓我上手術台，整個都安靜了。」

他也幫父親開過刀。通常醫師再高明也不太敢親自替家人動刀，杜元坤相反，「給我一把刀，就像藝人站上舞台，你知道我為什麼跑27個國家開200多台刀，我喜歡鎂光燈，我開刀一定要在大型醫學會，live，麥克風戴著，解釋為什麼這個刀這樣開。我父親糖尿病後期腳爛了要截肢，那時我在美國，飛回來幫他開。」

陪父看夕陽 扛債九千萬

他聊到，與父親的關係其實一直有點緊張、疏離，因為從小便感受到父親差別對待，「我讀公立小學一路到公立高中，可是三個弟弟妹妹都讀貴族學校，我爸爸每天開車載他們，他們穿漂亮的海軍領制服，我穿得破破爛爛走路上學。」父親會出席弟弟妹妹的頒獎典禮，卻沒出席過任何一場他的頒獎典禮，也幾乎沒稱讚過他。

那年，已成名醫的他替父親成功手術，「開完刀他也沒謝謝我，只說『在你身上花的錢總算沒白費』，多ㄍㄧㄥ啊，你也感謝一下你的醫生吧。」當全世界都讚美他了，唯獨父親，依舊吝於讚美。杜元坤隨後又喃喃道：「我習慣了。對我來講，他那句話其實也算是讚美了。總算到我爸最後過世，腳都沒有截肢。」

父親過世前，某天在病房中忽然說：「阿坤，來陪我看一下夕陽，這可能是我這世人最後一次跟你看夕陽。」閒聊幾句後，父親說：「你知道為什麼我從小對你那麼嚴格嗎？因為我們家太有錢，我寵你，這個家就敗了。」

他是長子，父親期望特別深。父子大和解，劇本若至此，就太美好。可惜，「他跟我講這些時，家裡已經負債，但我不知道，完全不知道！我想他另一個用意是化解我的心防吧，要我準備扛起債務。」父親過世，他才知道父親晚年因疏於管理公司，母親又被騙去投資，家中已負債9000萬元。他陸續將父親的公司轉賣，再賣掉閒置房產，花12年才償清債務。

那場夕陽談話，聽起來宛如二度傷害。父親心機好重？「醫生跟律師本來就是心機很深的人啊。那些債務後來我弟弟妹妹沒有背，我一個人背。」你也太苦了吧？他答得更像自我安慰：「挫折才能成長啊，不然我怎麼會懂如何把房子包裝後賣掉。

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