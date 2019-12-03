　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊蕙如、梁靜茹「同年生」　命理師神預言2人危機：走肖馬之運

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲梁靜茹（右圖）和卡神楊蕙如（左圖）都出生於1978年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雖然已經進入科學時代的21世紀，但關於人類未來的吉凶，仍無法掌握預知，因此國內外都有許多方式來讓人趨吉避凶，有的是配掛幸運物來開運、有的則是以卜卦預言等。

而中國古人對於預言的智慧，則是用來提醒與警示，更可說是千百年來的統計，更是最早的「大數據」分析。知名命理老師蔡上機早在年初所出的書裡，就預言了今年走肖馬之運的人會有婚姻危機以及訴訟等問題。

請繼續往下閱讀...

對於婚姻問題，蔡上機今（2）日指出，走肖馬之運的人，今年要特別小心「婚姻危機」，無論是非兩廂情願的離婚或者其他原因，總而言之，婚姻對於屬馬之人，都需注意謹慎。

歌手梁靜茹正好是1978年生、屬馬，其「前夫」趙元同今早於臉書發文回應兩人感情狀態，更強調「在十年的婚姻裡，我一直都是很愛靜茹。很愛這個家。」卻對於婚姻無法延續，感到遺憾和抱歉，但旋即又指出，婚姻會走到盡頭，雙方都有責任。一番發言正式為這段曾經的佳話畫下句點，也讓網友對於蔡的預言嘖嘖稱奇。

（蔡上機提供）

另外，同樣也是1978年生的「卡神」楊蕙如因大阪事件，涉及意圖操作網路風向，在網路散播「大阪駐日代表處的態度很惡劣」、「黨國餘孽」等語，今也遭台北地檢署依侮辱公署罪嫌起訴。

蔡上機就指出，卡神楊蕙如雖然是1978年出生屬蛇，但因冬至後才出生，所以同樣走肖馬之運，蔡在書中也明確提到走肖馬之運的人，「職場若涉不法，會被繩之以法，受法律制裁。」恰恰說明了今日遭起訴的楊蕙如所面臨的窘境。

（蔡上機提供）

科學之外，往往有種神祕力量，但這樣的預言，通常都是警示人們要「注意」某些事情，若是人們避而棄之或置之不理，就無法改變已遭警示的禍端。

（翻攝自蔡上機臉書）


更多鏡週刊報導
【高以翔猝死】高以翔曾言「死在中國」　知名命理師恐怖預言成真
選前洩天機？　蔡上機新書神預測蔡英文黨主席不保
【苗博雅劈腿】北市議會成桃花窟？　蔡上機：擋煞風水變綠地越改越慘

ET快訊
「地下賭盤傻掉了」　韓國瑜陣營內部民調曝光
孫安佐泛淚PO文很想你！見留言標記米砂　他「淡定秒回」網笑翻
基中導師遭「斧頭斷頸」噴血慘死！兇手58年後成二二八紀念館館
訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」　網曝訂餐關鍵問題
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周三起「全台濕冷3天」！周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

越南娶妻直擊！直播挑妹「真人讓他驚呆」　砸60萬手都沒牽到還被嫌

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天「3天大雨熱區曝防災」

楊蕙如、梁靜茹「同年生」　命理師神預言2人危機：走肖馬之運

快訊／冷氣團發威！平地最低溫「古坑10.9度」　最冷時刻來了

中州科大工研所「勒令停招」　校方自請處分…校長、副校長記大過

駁「喬病床」不實謠言　滕西華還原當時事件始末

比照高鐵！台鐵宣布放寬「寵物箱籠」尺寸　即起先試辦到明年2/29

大學生限定！港務公司暑期實習「獎學金4萬7」　合格就錄取年薪50萬

高年級實習生真實版！用設計改變高齡世界　台日典範同步展出

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

周三起「全台濕冷3天」！周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

越南娶妻直擊！直播挑妹「真人讓他驚呆」　砸60萬手都沒牽到還被嫌

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天「3天大雨熱區曝防災」

楊蕙如、梁靜茹「同年生」　命理師神預言2人危機：走肖馬之運

快訊／冷氣團發威！平地最低溫「古坑10.9度」　最冷時刻來了

中州科大工研所「勒令停招」　校方自請處分…校長、副校長記大過

駁「喬病床」不實謠言　滕西華還原當時事件始末

比照高鐵！台鐵宣布放寬「寵物箱籠」尺寸　即起先試辦到明年2/29

大學生限定！港務公司暑期實習「獎學金4萬7」　合格就錄取年薪50萬

高年級實習生真實版！用設計改變高齡世界　台日典範同步展出

跟手機一樣大！打狗霸日本料理推出霸王級握壽司

梅西6度榮獲金球獎！　「擊敗5冠王C羅」22歲就拿下生涯第一座

周三起「全台濕冷3天」！周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

「還沒出門，我就想回家了」日本想回家協會分享不想上班語錄，超厭世引網共鳴

越南娶妻直擊！直播挑妹「真人讓他驚呆」　砸60萬手都沒牽到還被嫌

澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

「地下賭盤傻掉了」韓營內部民調曝　幕僚：若外面民調是真的蔡躺著都當選

「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷　韓國瑜：幕後金主是誰？

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

店員冷回92、95汽油都一樣！　網：還真的沒差

冷氣團發威　平地低溫古坑10.9度

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

冷氣團「最冷時刻」開始！最低溫11°C

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形

梁靜茹、楊蕙如「同年生」　命理師預言2人危機

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

謝佳見喝醉連環摔！外帶一男一女回家　

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

宣美曬JYP照「1分鐘掉100粉」！急回：大家冷靜

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面