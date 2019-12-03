楊蕙如、梁靜茹「同年生」　命理師神預言2人危機：走肖馬之運

▲梁靜茹（右圖）和卡神楊蕙如（左圖）都出生於1978年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雖然已經進入科學時代的21世紀，但關於人類未來的吉凶，仍無法掌握預知，因此國內外都有許多方式來讓人趨吉避凶，有的是配掛幸運物來開運、有的則是以卜卦預言等。

而中國古人對於預言的智慧，則是用來提醒與警示，更可說是千百年來的統計，更是最早的「大數據」分析。知名命理老師蔡上機早在年初所出的書裡，就預言了今年走肖馬之運的人會有婚姻危機以及訴訟等問題。

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對於婚姻問題，蔡上機今（2）日指出，走肖馬之運的人，今年要特別小心「婚姻危機」，無論是非兩廂情願的離婚或者其他原因，總而言之，婚姻對於屬馬之人，都需注意謹慎。

歌手梁靜茹正好是1978年生、屬馬，其「前夫」趙元同今早於臉書發文回應兩人感情狀態，更強調「在十年的婚姻裡，我一直都是很愛靜茹。很愛這個家。」卻對於婚姻無法延續，感到遺憾和抱歉，但旋即又指出，婚姻會走到盡頭，雙方都有責任。一番發言正式為這段曾經的佳話畫下句點，也讓網友對於蔡的預言嘖嘖稱奇。

另外，同樣也是1978年生的「卡神」楊蕙如因大阪事件，涉及意圖操作網路風向，在網路散播「大阪駐日代表處的態度很惡劣」、「黨國餘孽」等語，今也遭台北地檢署依侮辱公署罪嫌起訴。

蔡上機就指出，卡神楊蕙如雖然是1978年出生屬蛇，但因冬至後才出生，所以同樣走肖馬之運，蔡在書中也明確提到走肖馬之運的人，「職場若涉不法，會被繩之以法，受法律制裁。」恰恰說明了今日遭起訴的楊蕙如所面臨的窘境。

科學之外，往往有種神祕力量，但這樣的預言，通常都是警示人們要「注意」某些事情，若是人們避而棄之或置之不理，就無法改變已遭警示的禍端。



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