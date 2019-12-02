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他月收13.8萬「甘願住凶宅」　獨居運將曝背後暖心真相

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實習記者陳妙津／綜合報導

許多人對凶宅避之唯恐不及，竟有人知情還入住，並覺得對生活極有幫助。日本綜藝節目《跟拍到你家》訪問到一名獨居計程車司機，雖然月收入50萬日圓（約新台幣13.8萬元），卻選擇住在前房客上吊的凶宅中，仔細詢問後才得知，原來這背後竟隱藏著令人鼻酸的親情過去。

日本綜藝節目《跟拍到你家》節目經常在路上徵求行人同意受訪後，幫忙支付計程車費至受訪者家中，訪談對方的過去故事，從中可窺見不同人生百態。日前節目組打算搭乘計程車到下北澤站尋找受訪對象時，計程車司機高野一德正好是節目粉絲，便順勢採訪。

53歲的高野表示，自己獨居鄰近東京的埼玉縣川口元鄉附近，現職是個專開夜車的計程車司機，因為這樣收入較高，雖然每日目標為4萬日圓，不過目前月收只有50萬日圓左右。

高野家只有一室一廳，客廳與廚房約5.4坪，臥室則是2.7坪，位於川口元鄉車站附近，一入門就能看見通往二樓的樓梯兩側擺滿多雙鞋子，因這讓高野更有回家的幸福感。他表示，已經住了2年半左右，這棟房子屋齡僅5年，2017年時翻新過，每個月房租為5.5萬日圓（約新台幣1.5萬元）的超便宜價，這全都是因為前任房客曾在樓梯口上吊而亡。

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲凶宅示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

高野雖然明知這是間凶宅，但仍毫不猶豫入住，其實是因為看中房租便宜及地段好。他表示，過去曾有段失敗的婚姻，早先擔任電器推銷員時，曾和一名宮崎縣的女客戶相戀步入禮堂，卻因婚後仍忙於工作，結婚一年半以來僅在家待了3個禮拜，忍無可忍的妻子因此在他與兒子初次見面當天提出離婚。

但是高野的兒子從5歲時便顯露自閉傾向，而今12歲的兒子已到叛逆期。高野每每打電話過去關心，也不時被兒子藉口寫作業掛斷，讓他十分失落，經常翻閱自閉症相關書籍，希望能幫忙孩子。

高野認為，沒有給兒子幸福美滿的家庭是自己的責任，自願支付前妻比一般行情價更高的撫養費15萬日圓，加上父母孝親費5萬日圓，以及房租等雜費開支，每個月薪水其實根本沒能存多少，為了節省開銷，也為了在薪水較高的東京繼續工作存錢，他便決定租下這間凶宅，還誇讚凶宅對生活極有幫助。

如今，高野只希望能盡量趁還有能力時多賺點錢，等孩子成年後買輛車作為禮物，因此更加努力，「我能做的，也只有經濟上幫忙他們了吧！」

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