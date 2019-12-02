民眾黨聲量評比！蔡壁如排第一　高虹安：好感度可能要再加油

▲民眾黨不分區立委候選人蔡壁如、高虹安。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區被提名人蔡壁如、高虹安2日召開大數據開講記者會，談到不分區立委名單，高虹安指出，民眾黨部分，「第一名蔡壁如，好感度可能還要再加油」。蔡壁如則認為，PTT通常都是酸民，好感度太高就太鄉愿了。

針對不分區名單，高虹安說，國民黨討論最高，但是好感度偏低，民進黨聲量低，比民眾黨還還低，照理說執政黨提出的要檢驗，但不知為何大家不討論。蔡壁如說，國民黨不用討論，「爛透了」，民進黨為什麼不被討論，因為都喬好了，不需要討論。

接著，高虹安公布三黨不分區聲量前五名，國民黨前五名為吳斯懷、吳敦義、葉毓蘭、謝龍介、曾銘宗，吳斯懷、吳敦義、葉毓蘭三人負評誇張的多。對於民進黨游錫堃好感度多，蔡壁如則讚他水牛精神、很老實。

另外，高虹安指出，民眾黨不分區聲量第一名是蔡壁如，但是「好感度可能要再加油」，有趣的是，蔡壁如聽了後立刻也提醒高虹安要小心一點，今天下標是「高虹安嗆蔡壁如 」。蔡壁如認為，很多負評是來自PTT，PTT為什麼會出現，通常都是酸民，好感度太高就太鄉愿了。

蔡壁如會後受訪時說，因為酸民在PTT上，假設你做好基本上不會討論，PTT基本上是酸民。高虹安也說，假設吃一家餐廳，不好吃會上網罵他，通常輿情中會拿到負評的機率的比較高，下週想把民眾黨聲量在各個媒體分開看，「也許扣掉PTT你會比較高嘛」。

至於是否有因應策略，蔡壁如笑說，「那我就要裝可愛一點？」基本上還是要做自己，還是要端出政策，國民兩黨在口水戰，民眾黨要端出政策，「這大概是我要改進的」。

高虹安也表示，之前會看郭台銘在喊出政策後會看網路反應如何，這是互相調教機制，例如蔡壁如上週聲量最高的主題，可以再多加強，就可以朝向「人見人愛的角色」。不過蔡壁如再補一句，「太鄉愿也不好」。

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