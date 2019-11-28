評論大同賣不動產…股東挨告妨害名譽　下場出爐

記者羅志華／台北報導

大同（2371）股東「公司派」與「市場派」紛爭不斷，「公司派」更因不滿「市場派」股東欣同投資顧問法定代理人林宏信、大同股東王光祥、會計師巫鑫及資深財金名嘴蔡玉真等人，於媒體及社群上發表的評論，向4人提出妨害名譽告訴，其中王光祥因評論大同對台北仁愛路「芙蓉大樓」的處置挨告，北院11月28日判王光祥無罪。

▲王光祥對媒體評論大同（2371）賣不動產挨告，獲判無罪，律師於庭外表示，比起用公司資金告股東，大同更應該想想怎麼創造獲利，對股東負責。（圖／記者羅志華攝）

大同於2018年間，以「興建太陽能電廠，需籌措資金」為由，向主管機關申請增資發行新股遭拒，之後則提出要出售芙蓉大樓來集資；王光祥受訪時評論此事，認為芙蓉大樓走都更模式改建，價值遠比直接賣掉來得大，「若此時大同公司董事長林郭文艷確定出售（芙蓉大樓），資產價值將無法充分顯現」。

大同公司董事長林郭文艷認為，王光祥的評論有損公司商譽提起告訴，北院於11月28日判王光祥無罪；王光祥委任律師於庭外表示，王光祥對大同公司的經營績效，評論華映、綠能風暴、接連處分不動產等事，所做的評論皆有所本，目的是為提醒已18年沒發過股利大同公司，應珍惜公司資源、努力為公司創造獲利，這才是對股東負責的表現。本案可上訴。

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