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2020貝多芬250週年誕辰　屏東演藝廳紀念音樂會不缺席

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▲屏東演藝廳2020年邀請日本Hello Kitty凱蒂貓來屏東演出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東演藝廳2020年邀請日本Hello Kitty凱蒂貓來屏東演出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府文化處公佈2020年將祭出一系列貝多芬紀念音樂會，與全球共同迎接貝多芬250週年誕辰的紀念樂潮，以及專為親子打造、首度來台巡演的日本Hello Kitty音樂會，為不同年齡的愛樂人口帶來精彩盛宴。

2020年是貝多芬250週年紀念，屏東演藝廳將邀請莫斯科國家獎的鋼琴家迪耶夫、長榮交響樂團與美裔台籍青年鋼琴家林易、德國巴哈國際鋼琴大賽首獎得主陳芝羽等國內外知名音樂家，從獨奏會到交響曲，配合沙龍音樂會的導聆，讓屏東與全球的樂迷，同步潛入貝多芬交響樂的世界。

繼夢幻迪士尼公主音樂會後，該演藝廳明年加碼推出多場以親子共賞為主題的表演節目，邀請來自日本，原汁原味的Hello Kitty 凱蒂貓來屏東演出，讓大朋友小朋友一起進入充滿童趣的蝴蝶結王國。還有對位室內樂團帶來＜貝多芬也瘋狂＞親子音樂劇；飛人集社劇團＜小宇宙跳舞＞帶領親子體驗奇幻的旅程。

文化處長吳明榮表示，為培養不同類型的藝文欣賞人口，屏東縣政府精心策畫自製節目，邀請國內外頂尖團體演出，尤其重量級的演出場次票房秒殺，像是卡列拉斯來台唯一一場表演，與泰武孩子合唱讓全場感動，也提升屏縣的藝文聲量。另戶外音樂劇《半島風聲，放相伴》，明年3月將搬上演藝廳的舞台重現，希望讓更多人聽見落山風的歌聲。

明年第一季節目及啟售資訊將公告於文化處官網，除了各類型音樂節目，還有相聲瓦舍、面白大丈夫劇團的演出。部份場次於12月6日起陸續開始售票，持屏東藝遊卡會員可享75折、限購4張，各項優惠方案可逕上官網查詢。

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