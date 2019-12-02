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販售「納粹集中營圖案」聖誕飾品　亞馬遜遭奧斯威辛博物館抨擊

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▲波蘭奧斯威辛－伯肯諾納粹集中營博物館 。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭奧斯威辛－伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美國電商亞馬遜（Amazon.com, Inc.）因販賣印有集中營圖像的聖誕飾品，遭到奧斯威辛－伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau）的批評，目前已經將相關商品從網站下架。

奧斯威辛博物館在一條推特推文中，貼出印有營房圖像和火車鐵軌的聖誕節飾品，呼籲亞馬遜在網上撤銷這些商品。推文中也寫道，「出售印有奧斯威辛集中營圖案的聖誕節裝飾品似乎不合適，將奧斯威辛集中營圖案印在開瓶器上令人不安和不尊重。」

▲亞馬遜販售「納粹集中營圖案」聖誕飾品挨轟 。（圖／翻攝自推特@Auschwitz Memorial）

▲亞馬遜因販售「納粹集中營圖案」聖誕飾品挨轟 。（圖／翻攝自推特@Auschwitz Memorial）

亞馬遜表示，相關產品已經從網站撤除，所有賣家都必須遵守銷售指南，否則賣家將遭受到處分，包括可能刪除其帳戶。

納粹德國在二戰期間，建立許多集中營屠殺猶太人、吉普賽人和波蘭政治犯等，位於波蘭南部的奧斯威辛集中營是其中最著名的。根據奧斯威辛博物館的資料，1940至1945年間，該營地有近110萬人喪生。

在此爭議爆發之後，西班牙時裝品牌Loewe也道歉，並撤回一件950美元（約新台幣29000元）的襯衫和褲子裝，原因是人們抱怨它的黑白條紋與集中營囚犯所穿的相似。

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