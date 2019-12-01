義大利警方掃蕩「新納粹組織」逮捕19人！　住所挖出大量武器　

▲義大利警方掃蕩新納粹主義 。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

最近一則消息指出，義大利警方突襲了新納粹組織的住所，一共逮捕了19名犯罪嫌疑人，更在其住所內發現大量槍枝、刀類等各項武器，以及德國獨裁統治者希特勒（Adolf Hitler）和法西斯獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的相關書籍和宣傳物。

據ANSA報導，義大利警方表示，該組織正試圖建立一個「支持納粹、仇外和反猶太運動」的組織，並將其稱為義大利全國社會主義工人黨（Italian National Socialist Workers Party）。此外，組織成員們還與義大利以外的其他新納粹組織進行交流，其中包括英國戰鬥18（Combat 18）以及葡萄牙民族主義和極右翼政治運動的新社會秩序（Nova Ordem Social, NOS）。

▲▼ 義大利警方在組織人員住所發現武器及納粹、法西斯主義相關物品 。（圖／路透）



報導中指出，該組織負責人為一名住在義大利北部帕多瓦（Padova）的50歲中年女性，她在公共行政部門工作，且沒有任何犯罪紀錄，過去曾有「希特勒上士」（Hitler’s Sergeant Major）的稱號，調查人員更在她的家中發現了許多帶有反猶、以及帶有納粹符號的物品。

警方表示，目前也確定一名組織成員，是卡拉布里亞（Calabria）的黑手黨光榮會（Ndrangheta）成員，也是極右翼政黨的新力量（Forza Nuova）的當地領導人，曾與警方合作進行了先前的調查。