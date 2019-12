聯合國氣候峰會登場！「碳排市場」淪無效循環　環保稅各國沒共識

▲波蘭年輕人上街要求政府正視氣候變遷問題。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」(COP25)2日在西班牙登場,有近200國家、共2萬5000名代表出席。在會議開始前,各界對於氣候變遷的擔憂不斷加深,數萬民眾聚集在各地街頭示威,要求當權者正視氣候變遷問題。不過,在建立碳排放市場、課徵環保稅的議題上,各大國尚未達成共識,COP25恐難出現具體成效。

COP25原訂在智利首都聖地牙哥舉行,但由於該國持續動亂,智利總統皮涅拉(Sebastian Pinera)10月月底宣布,停辦APEC峰會及COP25,並由西班牙接手舉辦。西班牙生態轉型大臣黎貝拉(Teresa Ribera)表示,面對全球日益高漲的民族主義情緒,建立一個依賴全球合作的組織非常重要,「COP25將重申,多邊主義是解決氣候變遷的最佳工具。」

本次會議最重要的議題就是,替2015年簽訂完成的《巴黎協定》(Paris Agreement)訂定相關法規,當時各國政府同意,每5年檢視一次減排成績,也就是說,2020年將第一次進行碳排檢討。不過,儘管有各地環保團體、科學家的督促,各國當年承諾的重大改善均未達成,就在會議開始前幾天,科學家更宣布,全球氣候危機已進入「臨界點」,顯示各國採取的減碳措施並未出現顯著效果。

除此之外,多年來各國試圖成立「碳排交易市場」,希望能透過核發碳排量許可,以抑制溫室氣體排放。BBC報導指出,專家擔心,目前的碳排交易市場可能會淪為「富國向窮國買額度」的無效循環,因此本次COP25上,希望能夠建立更有效且透明的國際碳排放交易體系,以及富國與窮國補貼機制。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)警告,氣候變遷已經到了無法回頭的地步,而事到如今,全球的反應完全不夠。世界氣象組織宣布,地球溫室氣體的濃度早在2018年就達到407.8 ppm,創下歷史新高;聯合國環境規劃署(UN Environment Programme)指出,目前各國的減排計畫與「將氣溫升幅限制在1.5℃之內」相距甚遠,如果要確實達到目標,各國必須將減排目標提高5倍。

