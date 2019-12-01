「泰達幣」厲害在哪裡？　為何男子甘願捧1500萬現金購買還被搶





▲「泰達幣」是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎的虛擬貨幣（圖／翻攝網路）

記者姚惠茹／台北報導

台南高鐵站11月28日發生一起離奇搶案，事發當時一名葉姓男子想在網路購買泰達幣，因此和妻子載著1500萬現金，前往台南高鐵站前要與賣家交易，沒想到短短不到2分鐘，身上現金就全被搶走，不禁令人好奇「泰達幣」究竟厲害在哪裡？讓這名男子甘願捧1500萬現金巨資購買。

泰達幣（USDT）和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣，但是泰達幣又名穩定幣（stablecoin），是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎，保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，可以說泰達幣的出現給虛擬貨幣投資者，提供一個將持有的虛擬貨幣兌換成法幣的管道。

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泰達幣是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD，簡稱USDT，最大的特點就是與美元等值，所以1 USDT = 1 美元，而且Tether公司嚴格遵守1:1的準備金保證，所以該公司每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障，使其成為保值良好的加密貨幣。

泰達幣因為有法定貨幣的支持，因此具有價格穩定的優勢，而且讓泰達幣可以直接用來交易兌換法幣，使其流通快速，這也是泰達幣受到交易者喜愛的重要原因，甚至在2018年初一次多數加密貨幣暴跌之際，唯獨泰達幣價格逆勢上漲，更讓泰達幣備受市場關注。

泰達幣同樣具有一定的風險，主要就是Tether公司是以中心化質押的方式儲存所有的資產，而泰達幣也可以被認為是一家中心化公司發行的資產，因此隨時可能面臨破產、帳戶凍結的風險，甚至擔心該公司是否具備足夠的準備金來支撐泰達幣的發行，因此仍有不少大型資產管理公司避免接觸泰達幣。