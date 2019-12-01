走路靠右邊要人命！學者研究：順車流走比逆向走致死率高1.2倍

▲學者研究行人逆向走比順車流走更能降低事故發生。（示意圖／記者莊喬迪攝）



記者許展溢／台北報導

走在路上可以發現大多數行人都喜歡靠右走（順車流方向），但一份最新資料顯示，這比逆向走還容易發生事故。台北醫學大學傷害防治學研究所副教授白志偉向《ETtoday新聞雲》表示，研究2011年至2016年行人事故資料發現，199死亡中，164人都是順向走，死亡機率比逆向走高出約1.2倍。

白志偉說明，台灣大概從3、40年前規範要順著車流，也就是靠右邊走，但此政策在芬蘭探討後，發現逆向走比順向走的「事故發生率」能減少77%。白志偉提供研究團隊根據警政署2011年至2016年行人交通事故統計資料，全台有1萬4382名行人被汽、機車撞，其中1萬749人都是順著車行方向走（占75%），3633人逆向走（占25%）。

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白志偉表示，以上統計中有199人死亡，其中164人是順車流走，若順車流走，發生頭部受傷的機率高出26%，被撞致死的風險比逆向走高出121%（1.21倍）。

白志偉說，從這些數據都可明白行人「逆向車流走」的死亡率和頭部外傷率都會降低，尤其在燈光更昏暗時也會降低，如鄉下地方有很多路段沒路燈，這時更應該要逆向車流走。另外，部分地區也沒人行道，很多路邊都會變成停車格，行人被擠壓到道路路肩，這時也要逆向車流走。

白志偉指出，世界部分國家如佛羅里達、捷克等都有法令規定要行人逆向車流走，台灣目前法令是沒有一定要逆向車流或順向車流走，但建議政府要有規範並勸導，逆向車流走其實是可以降低事故發生率，而事故發生後的嚴重度也會降低很多。