「妳黑眼圈太深」！美容坊路邊搭訕邀體驗　她貸款買課程下場超慘

▲遭指控的美容坊原駐點在新北市新莊區某外場裡。（翻攝GOOGLE MAP）

圖文／鏡週刊

去年8月，S小姐路過新北市新莊區某百貨前，遭一名美容美體推銷員搭訕，除了要求填寫問卷外，推銷員還主動提供自家公司免費美容體驗服務，無微不至的服務加上各種話術誘導，讓S小姐1年之間向借貸公司借了近40幾萬元購買保養品和近80堂的課程；然而，事後S小姐發現無能力繳清每月貸款，便向業者要求退款，然而業者不但避不見面，甚至最後上演人間蒸發記，讓S小姐相當困擾，決定報警提告。

S小姐表示：「一開始與她們接觸是在新莊的百貨，她們一直告訴我黑眼圈太深，急需要改善，填完問卷之後就讓我去免費體驗，接著她們就開始賣課程、賣保養品。」S小姐一心以為只要購買商品、搭配課程即可改善自己肌膚問題，沒想到她卻是踏入了一場精心設計的騙局中。

▲美容坊推銷員以簡訊噓寒問暖。（讀者提供）

「我一開始花了6萬元，一陣子沒去後，又接到她們的電話告訴我，他們從新莊搬到板橋，價錢也稍低，要我預約課程。」S小姐明確向推銷員表示自己只需要一週一次的最基本課程，沒想到在推銷員的三寸不爛之舌下，S小姐又再度砸錢買課程。

然而，經濟狀況不寬裕的S小姐，為了支付昂貴課程費，不但向親友借錢，甚至最後推銷員得知S小姐無法負擔費用，還主動介紹固定配合的融資公司，更會「幫忙」看S小姐身邊有無具可貸價值物品；然而，每月支付大筆的借貸款，壓得他喘不過氣。

▲▼美容坊推銷員擷取網路文章「話術」推廣自家美體服務，並希望S小姐推媽媽入坑。（讀者提供）

「10月份我的母親生病，那位推銷員很誇張，她對我噓寒問暖，假裝關心我和我媽媽，其實是要騙我買更多課程，她告訴我如果要讓媽媽好的快一點要定期帶她去按摩。」S小姐氣到咬牙切齒，因為推銷員不但慫恿她買課程、商品，再次要求S小姐配合融資公司申請分期付款，S小姐聽信推銷員的話再次向不同間融資公司借款。

原本的貸款加上後續的款項，S小姐早已無法負荷，便拿著未開封的產品及課程要求業者退款，然而業者卻直接拒絕表示：「商品無法退，課程你要自己找人來接手。」被債務追著跑，想退款卻無路去，讓她相當焦急。



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