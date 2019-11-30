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涉嫌詐領TNVR補助！照生會CEO遭新北地檢約談...訊後10萬交保

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流浪狗幫奶貓取暖。（圖／翻攝自Pet and Wildlife Rescue）

▲新北地檢署27日傳喚台灣照顧生命協會執行長董冠富到案。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Pet and Wildlife Rescue）

記者邱茀濱／綜合報導

新北市議員李倩萍與羅文崇上個月召開記者會時指控，民眾檢舉知名動保團體請領流浪動物TNVR浮報涉嫌詐領款項，金額高達上萬元，要求徹查。據《中時電子報》報導，新北地檢署27日傳喚台灣照顧生命協會執行長董冠富到案，訊後依涉詐欺、偽造文書等罪嫌諭令他以10萬元交保。

李倩萍與羅文崇10月25日在記者會上指出，民眾檢舉知名動保團體請領流浪動物TNVR浮報涉嫌詐領款項，同一犬隻多次申請貓犬節育補助，2個月180件補助中高達55件照片重複，詐領金額至少約5萬5000元，其中以台灣照顧生命協會（簡稱照生會）最多，因此懷疑有動保處人員涉入其中，要求動保處徹查。

動保處此前表示，絕育核銷文件需有動物術前、術後照片、動物醫院編號、手術切除照片、剪耳、動物醫院院章、施術醫師蓋章及施打晶片、註記施行手術日期及捕抓、回置地點之行政區及路名等，檢核項目眾多要重複請領並不容易，且有初審及複核機制，主動發現疑慮案件當下已剔除不給予給付，為避免有漏網之魚將會同政風重新進行比對。

▲▼民進黨新北市議員李倩萍。（圖／翻攝臉書）

▲民進黨新北市議員李倩萍與議員羅文崇指控，某動保團體詐領補助款項。（圖／翻攝臉書）

據《中時電子報》報導，新北地檢署展開偵辦，27日傳喚照生會執行長、照生黨黨主席董冠富到案，訊後依涉詐欺、偽造文書罪嫌諭令董男以10萬元交保。

據悉，新北市流浪犬數量統計係依據流浪犬隻通報、勤務普查及里長、愛心人士、動保團體提供數據交叉比對計算結果，故104年流浪犬不包含放養家犬數約1萬4千隻，105年約1萬3千隻。106年約9千900隻，107年約7千500隻，108年約6千200隻。新北市僅調查流浪犬與農委會調查遊蕩犬名目完全不同。

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