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黑色購物節倒數！好市多Part6下殺品來了　必搶20吋行李箱、北海道生干貝

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▲▼好市多內湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物節進入第6天。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）年度盛事「黑色購物節」今年首度加碼延長至7天，祭出百樣下殺商品，繼生鮮類於昨日出擊推出美國無骨牛小排、空運新鮮大西洋鮭魚等後，今（30）日又有北海道生干貝吸引眼球，另外還有超夯20吋鋁鎂合金行李箱等著民眾來搶買。

▲▼好市多黑色購物節第6波優惠商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑色購物節第6波優惠商品。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑色購物節進入倒數階段，今（30）日限定優惠商品有HARTMANN鋁鎂合金行李箱20吋、1.0克拉18K白K今方形鑽石戒指、飛利浦75吋連網顯示器含視訊盒、IRIS LED多功能吸頂燈、LODGE美國製麋鹿款鑄鐵鍋、CK男純棉短袖V領內衣6入、澳佳寶維生素E霜、美國富士蘋果、科克蘭美國特選嫩肩里肌真空包、科克蘭北海道生干貝等共10大樣。其中，行李箱在活動期間陸續推出，掀起不小搶購熱潮，想入手但還沒入手的民眾要把握機會。

▲▼好市多黑色購物節第6波優惠商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑色購物節第6Part有鑽戒、行李箱。（圖／翻攝好市多APP）

今年好市多黑色購物節檔期延長至7天，百樣下殺商品最吸引民眾目光的屬家電、生活用品類莫屬，包括除濕機、吸塵器等，是不少婆媽最愛。提醒週末2日好市多全台門市營業時間提早至8時、晚間9點半關門。

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