為見多年好友　87歲松川阿嬤四度來台感謝嘉市府圓夢

▲▼ 松川女士透過嘉義市政府試圖聯繫昔日老友 ，市長黃敏惠將記載松川資料的戶籍謄本送給她當留念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

來自日本的松川阿嬤透過台灣的陳小姐請求嘉義市政府，協助找尋日據時期的同學及玩伴劉惠津及楊燦桂兩位老友。市府依據其提供之資料松川阿嬤日據時期設籍於嘉義市榮町，目前的位置約在中正公園附近，查詢後得知二位友人皆已往生，但其中一位子女陳先生設籍在嘉義市，為幫阿嬤圓夢，市府主動聯繫陳先生，雙方日前於新榮路皇爵飯店見面，松川阿嬤見到兒時友人的兒子非常的高興，相談甚歡。松川29日特地前往市府感謝市長及市府的協助。

▲▼ 黃敏惠陪同松川女士欣賞陳澄波畫作，懷念過去的嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，松川阿嬤這次特別回到自己的故鄉，來尋找兒時記憶和尋找老朋友，在她中學時才離開嘉義，對這個地方充滿感情，因此陸續四次回到嘉義，她表現出對故鄉的愛，讓我們覺得很感動；雖然沒找到老友，但是市府民政處找到她當年的戶籍謄本，能在戶籍謄本裡找出她的名字、出生年月日，以及她的父親的資料，也特別送給她當禮物作為留念。

松川阿嬤說，童年在台灣的日子是快樂的回憶，父親常常帶她到嘉義市各個地方遊玩，回到日本後非常想念台灣，曾於40年前來嘉義找友人敘舊，但5年前兒子媳婦及孫子全家陪同來嘉義要找尋友人就找不到了，很失望地回日本，但阿嬤不死心又於3年前來嘉義但也無功而返，此次隻身來台係為圓夢，雖得知二位故友皆已往生，但看到故友兒子且知道其已過世的訊息也放下心中的一塊石頭，沒有遺憾了。

民政處表示，87歲的松川女士在台灣出生，父親是日據時代木材株式會社會長，也當過台南州議會的議員、嘉義郡長；劉惠津的父親是劉傳來醫師，劉醫師在1926創立的振山眼科醫院，現今為林聰明沙鍋魚頭總店的舊址。