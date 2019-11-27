送餐驚見女孩「臉朝下」意圖輕生！熊貓外送員跳水救命...畫面曝光網讚爆

Taman Medan, PJ FoodPanda rider selamatkan gadis yg cuba nk bunuh diri di Sungai Klang. Salute 由我们是马来西亚人 We are Malaysians 發佈於 2019年11月22日 星期五

實習記者羅明輝／綜合報導

現在大街小巷都能看見騎著機車的外送員身影，除了帶給民眾美食與便利服務，外送員有時也會意外成為救命關鍵。馬來西亞有一名foodpanda外送員在送餐時，發現一名女子正躺臥在河中，似乎是打算要輕生，當下他立刻跳下水將對方拉起，整個過程全被人拍下來po上網，讓不少網友看了大讚，「見義勇為，值得給他獎金！」

▲ 外送員見一名女子準備自殺，立刻下水將她救起 。（圖／翻攝自Facebook／我們是馬來西亞人）

據《World of Buzz》報導，這名熊貓外送員當時正準備前往送餐路上，行經巴生河（Klang River）旁時，他注意到有名年輕女子竟臉部朝下飄在河中，似乎是打算自殺，於是急忙把車停下，準備下水救人。

從一旁目擊者拍攝的畫面可見，外送員快步走到河邊岩石，接著便走入水中，大步邁開步伐朝女子的方向前進，儘管水深已經到達他膝蓋的位置，他也依舊沒有停下腳步，就這樣在短短10秒左右的時間內到達女子身旁，將對方一把拉起，再架著女子的雙臂，將她慢慢往岸上移動，及時救了她一命。





▲ 外送員朝自殺女子方向前進，不到10秒就將對方救上岸 。（圖／翻攝自Facebook／我們是馬來西亞人）

影片被發到臉書粉專「我們是馬來西亞人」後，隨即引起一陣熱議，網友紛紛留言肯定外送員的英勇行為，「做得好！上帝會保佑你的」、「即使趕著送餐，還能奮不顧身下去救人，讓人敬佩！」、「我要給這位英雄100個讚」、「這名外送員及時拯救了一條生命！公司一定要另外給他獎金才行」、「勇氣可嘉，敬佩！」。

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