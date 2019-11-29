歷史最悠久基層棒球賽　原棒協關懷盃棒球邀請賽花蓮開打

▲原棒協關懷盃棒球邀請賽於花蓮縣立棒球場盛大舉行，花蓮縣長徐榛蔚出席開幕典禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第26屆原棒協關懷盃棒球邀請賽於11月28日至12月1日在花蓮縣立棒球場盛大舉行，花蓮縣長徐榛蔚出席開幕典禮，行政院發言人kolas yotaka、原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒、台灣原住民族棒球運動發展協會理事長吳俊達也到場加油。關懷盃已邁入第26年，栽培無數球員在國際體壇發光發熱。

▲邀請賽有濃濃原住民文化特色。

縣長徐榛蔚表示，花東兩縣是孕育國家體育健將的搖籃，夷將‧拔路兒主委曾就讀玉東國中，「台灣最速男」楊俊瀚也是玉東國中出身。

中華民國原住民族棒球運動發展協會主辦之關懷盃棒球邀請賽，自1994年舉辦至今已邁入第26年，為國內現存歷史最悠久的基層棒球賽，四分之一個世紀以來孕育無數球員，在國內外職棒場上發光發熱；而這些職棒球員們也秉持感恩的心，樂於返鄉回饋、貢獻一己之力，把經驗傳承給小球員，為關懷盃賽事一大特色。

▲徐榛蔚出席開幕儀式並祝福參賽隊伍都有優異表現。

本屆賽事主題為「勇敢去闖」，意指大小球員不管在球場還是在生活中都無所畏懼，能勇敢闖出自己的一片天。賽事分為少棒與青少棒組，少棒組共有來自全台32支隊伍，青少棒組則有14隊角逐冠軍。其中，宜蘭三星國小與花蓮太巴塱國小更是26年全勤，南投三光國中及新竹五峰國小則是首度參賽。今年也首度邀請沖繩那霸市立安岡中學校來台打友誼賽，增進小選手們與日本球員的交流。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

