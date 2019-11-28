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蘋果再獲新專利！攝影機消除汽車A柱視覺盲區　市場關注何時跨入車市

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▲▼ A柱 視野盲區 。（圖／翻攝自Youtube／SocietyforScience）

▲對於汽車駕駛來說，A柱的視野盲區常令人感到懊惱。（圖／翻攝自Youtube／SocietyforScience）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體PatentlyApple報導，美國專利商標局今天正式為Apple Inc.發布了一系列61項新授予的專利，而其中一項專利可以消除汽車A柱的視野盲區問題。

這項技術需要在車上增加攝影鏡頭，透過攝影鏡頭對外部環境進行記錄，將周圍的影像投射到車窗或者擋風玻璃上，使駕駛能夠看到A柱視野盲區內的環境。

此外，專利還包括一些面部識別技術，攝影鏡頭安裝在面向駕駛員的擋風玻璃上，可以檢測出駕駛員的面部特徵，透過辨別駕駛員的面部細微動作，控制後照鏡將能夠自動縮回或伸出。

當駕駛凝視後照鏡時，感測器會發出信號使後照鏡自動展開。然而在駕駛汽車時，這樣的傳輸節奏比起駕駛直接看向後照鏡，是否會慢或是不正確，因而產生安全疑慮，還是難以確定。

▲▼Apple 專利 。（圖／取自Apple專利圖）

▲▼Apple 專利 。（圖／取自Apple專利圖）

▲美國專利商標局今天正式通過 Apple Inc. 申請的61項專利。（圖／取自Apple專利圖）

此項專利技術與來自美國賓州的14歲女孩Alaina Gassler在科學比賽中設計的技術類似，Gassler的想法是在車身外安裝網路攝像頭，影像同步傳送到駕駛座上方的投影機，再把影像投射到汽車A柱的內部，使駕駛者可以看到A柱外的視線盲點。

雖然蘋果的專利似乎與盲點鏡頭展示的概念相同，但蘋果在2016年就申請專利，而Gassler的發明是在2019年發明的。蘋果獲得的專利10486600最初於2016年第三季提交，今天由美國專利商標局公佈。

據稱蘋果的專利還適用於駕駛員和自動駕駛模式。曾有謠言傳，蘋果有興趣投入汽車產業，看來蘋果這次是玩真的！

其實，時間如果再往前推，早在2008年，我國台南一中高一生吳柏陞，就曾發明「汽車盲區消除裝置」，利用潛望鏡原理，在駕駛前擋風玻璃下方裝設鏡子，用來接收被前柱擋住的視覺死角影像，這個影像折射到駕駛側車內另一面鏡子，就可避免A柱視覺死角，而這項發明也讓他獲得2008年世界青少年發明展金牌。

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

▲美國賓州的Alaina Gassler，年僅14歲卻想出突破性的發明。（影／取自Youtube／SocietyforScience）

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