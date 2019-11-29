事隔6天高美蘭離職完成！　生效日期「回溯到22日」撇外界疑慮

▲高美蘭已完成離職手續。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局主秘高美蘭因豪宅風波、財產申報狀況等爭議後，在22日透過高雄市府發出聲明，並表示「從即日起辭去主秘一職」，不過卻被市議員黃文益揭露其實高美蘭尚未正式請辭，不過觀光局解釋在發出聲明時，也同時遞交辭職書，是因缺少親筆簽名，但也引起爭議，29日市府正式公布高美蘭離職令，且離職時間也回朔到22日。

▲高市觀光局主秘高美蘭辭職令 。（圖／記者洪靖宜攝）

市議員黃文益揭露觀光局主秘高美蘭自從上次發聲明後，後續並無正式遞交請辭的書面資料，不過觀光局解釋高美蘭在發出聲明時，也同時遞交辭職書，但離職有一定的程序，加上人事室認為辭職信必須有個人親筆簽名或蓋章，但高美蘭正在請事假，才會一直未完成辭職程序。事情爆發後，人事室28日已用傳真方式迅速請高美蘭處理，市府29日也公布離職令，表示高美蘭已完成離職手續，離職日也回朔到發表聲明22日那天。

▲代理市長葉匡時。（圖／記者洪正達攝）

不過，高美蘭離職拖了6天才解決，讓前文化局長尹立以及民進黨議員質疑是想拖到12月領年終？葉匡時也回擊「我覺得這是標準的以小人之心，度君子之腹，他是來這邊工作已經犧牲很多的待遇，只是因為當初人事處跟他講說要一定要親自(簽名)，他以為他送完辭職書後就回台北了，他就以為沒有沒有事了，沒想到後面還要親自再做一些處理，所以行政程序上不熟悉，他昨天已傳真過來，而且也辭職，而且回朔到22號辭職生效。」

葉匡時補充「我覺得這個大家好好的專心市政，不要去老是扯那些跟施政不是那麼關係的事情，市議員也應該長大吧，不要老是問這些很無聊的小事。」

「時間對我們來說完全沒用！」