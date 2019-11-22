涉入豪宅案高美蘭請辭觀光局主秘　綠議員抨擊：斷尾求生



▲高雄市觀光局主秘高美蘭。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局主秘高美蘭22日透過高雄市府發出4點聲明，從即日起辭去主秘一職，並痛批民進黨「完全執政下之民主自由不復見，綠色恐怖處處現」，但這也引來民進黨議員反擊高美蘭是將責任推給市議員和媒體，用請辭來迴避監督。

高美蘭針對近部分議員及媒體「高規格」抹黑及扭曲的請辭聲明一出，就引來民進黨議員輪番批評，市議員黃文益說「高美蘭聲明看不到自我反省，把責任推給監督市議員和媒體，請辭就是要畏罪潛逃，怕人家追問財政申報和行政不中立的部分，完全沒有說清楚講明白。」

林智鴻則說「高美蘭不是小人物，是高雄市長韓國瑜夫人李佳芬閨蜜，對韓國瑜有一定影響力，選擇用請辭方式來迴避，顯現韓國總統選情低迷，斷尾求生，但他的請辭不會改變韓國瑜自稱是庶民卻有7200萬豪宅，以及權勢炒房，最該請辭是韓國瑜，要為落跑負責」。





▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於被批逃避監督，高市新聞局長王淺秋也說「這些公務人員、公職人員都應該得到起碼的尊重，高美蘭認為到了議場並不會得到公平去申訴的機會，沒有講話的機會，只是到那裡變成一個秀場，或被攻擊拿來當新聞的素材，或是拿來被污蔑，他自己不想要受到這樣子的羞辱。」

王淺秋也說，高美蘭特別強調「就算離開公職，以後兩個月之內仍然需要申報財產的，所以他願意全面的被檢視，完全沒有任何不合法或刻意隱匿的可能性，他很願意在這段時間之內清楚的受外界的檢視，證明他的清白，以辭職明志的概念，希望大家不要再追殺他，讓他有一個被尊重的空間」。

而高雄市長韓國瑜也得知此事，他也同意高美蘭請辭的決定，至於高美蘭兒子趙子淵是否也同樣會請辭？王淺秋則說「目前沒有理由做其他安排。」