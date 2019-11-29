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古風起／網美效應帶火「仙女」漢服潮　老玩家揭「尷尬過往」

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記者蔡儀潔／廈門報導

龐大的「漢服潮」如今不僅席捲了社交平台，小紅書、抖音上分享的貼文琳瑯滿目，而且走在街頭，都能經常看到年輕人直接穿漢服出門，資深愛好者小林就是其中之一。不過他表示，其實曾遭遇路人各種偏差的認知，但還是希望能通過「走出去」的方式，去傳播這個文化。

▲▼漢服 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲在挑選漢服的年輕女生 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼小紅書上有關漢服的內容 。（圖／翻攝自小紅書）

▲小紅書上有關漢服的內容 。（圖／翻攝自小紅書）

如今漢服在年輕人心中，已經不再是歷史課本、電視劇的內容，而是一種興起的流行符號，相關的分享內容火爆全網，譬如在小紅書上輸入「漢服」關鍵字，可以看到平台細分出15種小分類，包括「髮飾」、「明製漢服」、「齊腰」等，貼文數超過10萬，內容涵蓋美妝、穿搭到科普等等，其中一則「簪子的正確用途」的影片更是獲得5.7萬的按讚量。

▼有關漢服妝容、穿搭體驗的貼文 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼小紅書上有關漢服的內容 。（圖／翻攝自小紅書）

24歲的無錫女孩小馨（化名）就是在刷抖音時，被網紅穿漢服的影片所吸引，趁著來廈門旅遊，拉著媽媽來拍漢服寫真，兩母女在攝影棚內興奮的幫對方挑起了服裝。她向《ETtoday新聞雲》表示，覺得漢服特別流行，而且中國人對它也會有特別的好奇心。

▼小馨與母親在挑選漢服 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼漢服 。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過對於這股社群軟體的推動，另一位愛好者「觀十三」抱持不同意見。她在知乎發文說，「我從初中入坑，高三成人禮正式擁有第一套漢服，直到現在已經七年，那時候想瞭解途徑很窄，只能自己到處找資料，學形制，辨山正。這幾年隨著短視頻軟件的興起，漢服被越來越多的人知道，有越來越多的人喜歡漢服確實值得高興，但問題也接踵而至，太亂了。」

也有漢服玩家表示，「大概是因為現在的視頻軟件多了，以前喜歡漢服的是真的喜歡，真的想弘揚漢服，自從某音火了以後，喜歡漢服的，很多跟風的，不過，漢服越來越被更多人瞭解和接受，還是很開心的。」

▲▼漢服潮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲各式漢服。（圖／記者蔡儀潔攝）

對此，漢服愛好者小林認為，大家開始認識到這股浪潮其實是好事，這一文化也在慢慢的傳播，「以前穿漢服走在街上常常會有人說，你們是拍劇嗎、你們是去唱戲嗎，還會有人說日本人來了、這個好像韓國的皇帝喔，你說多奇怪，我們穿自己民族的傳統服飾，卻有各種各樣偏差的認知，展現在大家的腦海裡。」

他接著說，還遇過很多爸爸媽媽，帶著小朋友走到我們跟前，來講解這個文化，但很少有人講對，每當這時我們就會站出來，用聊天的方式跟他們介紹，「雖然是杯水車薪，但滴水穿石。」

▲▼漢服 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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