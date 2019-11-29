古風起／年輕人「漢服當便服 」　產業規模或達47億

記者蔡儀潔／廈門報導

隨著古裝劇的熱播和傳統文化的回歸，大陸近期吹起「漢服潮」，這一文化不再侷限於小眾圈子，不少年輕人逛街看電影也穿上漢服，直接當便服穿著。有數據顯示，目前大陸漢服市場的總體消費人群超200萬人，2018年產業規模達10.87億元（人民幣，下同，約新台幣47億元），市場需求吸引了越來越多的人創業，「漢服經濟」火爆一時。

▲一位年輕女生穿著漢服去看電影。（圖／記者蔡儀潔攝）

近年受《如懿傳》、《延禧攻略》、《三生三世十里桃花》等多部古裝劇熱播的影響，加上抖音、微博等社群網站的推動，穿漢服在不少年輕人心中成為風潮，這一產業正逐漸興起。據《華商報》報導，目前漢服圈中女性愛好者居多，「90後」、「00後」是消費主體，這些年輕人常組織參與一些室內外活動，熟悉攝影、新媒體等。

「漢服熱」讓在中國風成為潮流元素的同時，蘊藏著商機。報導稱，有愛好者7年來花費9萬元，據2018年漢服產業的報告顯示，大陸漢服市場的總體消費人群已超過200萬人，2018年產業規模達到了10.87億元。

▲2019年全球漢服文化社團達2000多家，與2017年相比增加了46%。（圖／記者蔡儀潔攝）

漢服的周邊產業鏈也在不斷出現，「青荷記憶國風首飾」創始人金爽發現漢服熱以後，動手製作手工發簪，後來開始創業，專注漢服配飾的設計製作。此外，漢服的特殊性也促進了發簪、首飾、油紙傘、繡花扇等一系列相關配飾產業的發展，同時也產生了漢服模特、古風攝影師這類新興職業群體。

西安財經評論人士王建紅分析，古風文化已經成為新的經濟亮點，還帶動了服飾、鞋帽等關聯產業發展，「但距離大規模產業化或連續盈利，形成可持續產業還有一段路」，產業應該有一定商機，但還需要更多穩定需求和經濟實力支撐。商家需要從深度和廣度方面發力。