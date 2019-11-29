古風起／砸百萬打造「漢服體驗」餐廳　老闆讚：代表民族自信的回歸

▲店內提供消費者穿漢服打卡。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸近期興起的「漢服潮」吹進餐飲業，廈門就開了一家主打「漢服體驗」的中國風餐廳「醉花亭」，深受大小朋友喜愛，開業不到半年就開始盈利。41歲的老闆黃志紅本身就是十幾年的愛好者，看好「漢服潮」是未來的趨勢，「以前的人更看重經濟方面，但物質達到一定程度後，就會開始去追求精神載體，而漢服文化就代表了民族自信的回歸。」

▲老闆砸百萬人民幣打造中國風餐廳。（圖／記者蔡儀潔攝）

隨著古風文化的興起，大陸越來越多的企業、個人從事漢服產業鏈條工作。數據顯示目前大陸漢服市場的總體消費人群超200萬人，2018年產業規模達10.87億元（人民幣，下同，約新台幣47億元）。

原本做外貿的黃志紅是一位十幾年的漢服愛好者，藉著近期這股「漢服經濟」，他加盟了主打中國風的連鎖餐廳「繁·醉花亭小酒館」，砸下上百萬元人民幣，打造福建第一家能體驗漢服的餐廳。他表示，「一方面是希望能賦予餐廳內涵，另一方面希望通過餐廳去推廣，讓漢服走向生活化。」

▲店內提供的試穿漢服。（圖／記者蔡儀潔攝）

黃志紅在餐廳內擺上十餘套漢服，並不定時更換，供客人在吃飯之餘試穿拍拍照。具他觀察，來打卡的人以女性居多，而且回頭客佔了不小的比重，「很多人喜歡這種中國風裝修，對漢文化有種自然而然的親切感，來這裡不僅是吃飯，也是逃離現代的快節奏環境吧。」

此外，還有不少年輕人直接穿著漢服來吃飯，週末更是會有漢服社的人來聚會。對此黃志紅感慨道，他們那一輩的愛好者以前都只是找個包廂，一群人穿上喜愛的衣服，圍個圈自娛自樂，而現在的90後直接將漢服當便服在穿。

「90後、00後剛好處於大陸蓬勃發展的年代，民族自信心爆棚，而且個性更加獨立，不會去在意別人的看法」，黃志紅指出，漢服潮是大陸經濟發展下的必然趨勢，而這年輕族群的擴展也是很自然的現象。

▲漢服主題的餐廳深受歡迎。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於漢服文化的未來，黃志紅表示十分看好，「以前的人更看重經濟方面，但物質達到一定程度後，精神層面就需要互相去契合，而漢服文化就代表了民族自信的回歸，所以無論是愛好還是周邊盈利性產業，這個文化都是值得去挖掘的。」