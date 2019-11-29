古風起／看重漢服商機　廈大高材生變攝影師「月賺35萬」

▲李嘉林在攝影棚內打造出多樣古裝造景 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

市場規模達近11億元（人民幣，下同）的漢服產業，帶動了周邊產業鏈的繁盛，古風攝影師就是其中一種。年僅26歲的廈門大學高材生李嘉林就看重這股商機，畢業後開了「花間集漢服古裝攝影」，3個月的時間就開始盈利，「我們其實不是推動者，我們只是順勢而為，是趨勢造就了我們。」

「是漢服攝影選擇了我」，中文系出身的李嘉林向《ETtoday新聞雲》透露，他在大學期間做起了自由攝影師，幫客戶拍各種類型的寫真照，但其中漢服類最受歡迎，「我覺得適合就選擇這條路。」

▲李嘉林畢業於廈門大學中文系 。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今已經是攝影公司老闆的他，每月接待30至40組顧客，其中9成以上是年輕女性，「男生的話大多數也是被女朋友拖過來的。」除了拍攝服務外，他還開了淘寶店出租數百套漢服，每月營業額可以來到8萬元以上（人民幣，下同，約新台幣35萬元）。

漢服對李嘉林而言帶來的不僅是物質盈利，還有職業的成就感。他直言，社會對攝影師存在一種偏見，覺得這個職業的人文化水平不高，但自己在拍攝的時候，會用吟詩的方式去引導肢體僵硬的客戶，慢慢他們就有所改觀，覺得拍漢服寫真不再是廉價的行為，有了更多美的體驗。

▼ 古風造景 。（圖／記者蔡儀潔攝）

拍攝的過程也讓李嘉林變成漢服圈內人，「其實最開始並不瞭解，只是想通過漢服攝影來賺錢，但慢慢就發現其中的美，就想把這個傳統文化傳播出去，現在中國廣泛迎來了漢服潮，有些人稱為漢服復興，但我不想說成那麽大，我覺得就是漢服走進了公眾視野，能參與這個過程我覺得很驕傲。」

對於漢服產業的前景，李嘉林還是相當看好的，「發展得非常快，就以廈門來說，漢服體驗館快速擴增，以前只有一家，現在大大小小的加起來已經有十餘家了，而這現象的背後除了有年輕人的推崇，大環境也提供不少幫助。」

李嘉林進一步闡述稱，首先，政府會給予各種各樣的支持，譬如有些漢服體驗館，場地直接由社區提供，另外今年廈門政府主辦的動漫節，也免費提供機構展位。

他接著說，第二是企業層面，現在有很多大公司會舉辦漢服主題的年會，尤其是今年，包括廈門的名企建發集團等；第三是大型商場，譬如他們之前舉辦漢服模特選秀，各大百貨都是免費合作，「從整個社會的氛圍可以看出，漢服產業有巨大的潛力。」

▼店內養的兔子會出現在中秋系列的寫真中 。（圖／記者蔡儀潔攝）