影／年近七十時髦爺嬤「穿漢服＋抓娃娃」過七夕閃爆網友！

記者馬叔安／綜合報導

最近一對在青島的「50後」阿公阿嬤穿著漢服過七夕的影片爆紅，影片中兩名年近七十歲的老人一起玩自拍、抓娃娃和逛小吃街，還在海邊牽手看夕陽。爺爺表示，他們倆都快七十歲了，但是心態很年輕，也想學年輕人過七夕，一起浪漫一下。有網友直呼，就算是偶像劇，也沒有這麼甜！

▲青島一對阿公阿嬤穿漢服過七夕。（圖／翻攝自新浪視頻）

在曝光的影片中，可以看到這一對年長的佳偶穿起漢服攜手漫步，或是在遊戲廳裡並肩玩著電動玩具，轉眼又來到了美食街，互相餵著點心，阿公不時用手臂摟住阿嬤的腰，兩人互動閃光爆表。阿嬤表示，現在的年輕人都喜歡秀恩愛。一旁的阿公立刻接道，「我們也要撒狗糧啊！」

▲阿公阿嬤一起逛小吃街曬恩愛。（圖／翻攝自新浪視頻）

阿嬤說，「老頭子年輕的時候就很時髦，老了也很時髦，我也跟著他時髦了。」阿公則說，他們兩人做過最浪漫的事情，就和老伴一起拍短影音，不僅記錄了自己的美好生活，還把這種快樂分享給大家，「有老伴陪在身邊，做啥事都是開心的。」

▲阿公說，有老伴陪在身邊，做啥事都是開心的。（圖／翻攝自新浪視頻）

兩位老人的深情互動，讓網友紛紛表示，「看到你們又相信愛情了！」、「這是什麼神仙愛情鴨！酸了」