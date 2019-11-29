人生最後乾杯！兒陪癌末父喝酒圓夢　燦笑臨終照惹淚33萬人

▲ 亞當斯姆把照片分享至推特後，吸引33萬多人按讚，另有3萬用戶轉推。（圖／翻攝自推特@AdamSchemm）

記者詹雅婷／綜合報導

美國威斯康辛州87歲男子諾伯特斯姆（Norbert Schemm）是大腸癌第四期患者，本月中旬病情惡化住院，似乎知道生命已來到最後一刻，而他心中最後願望就是在家人團聚時刻，還能一邊啜飲啤酒。20日這一夜，他的家人們陪伴在她身邊，一起聊天、回憶、歡笑，右手握著妻子的手、左手拿著啤酒瓶，和兒子們合影，露出燦爛笑容；過不到幾個小時，他便於21日安詳離世。

BBC報導，諾伯特斯姆一生大多數時間都頗健康，但直到近期住院，大家才意識到這可能真的是他人生最後時光。他的孫子亞當斯姆（Adam Schemm）說，他19日打給他的孫子們，大家20日就來到醫院陪伴他，拍下這張照片，「那時我爸跟我說，爺爺想要喝瓶啤酒」，但才過數小時，他就在21日上午過世，「現在當我看到這張照片的時候，我心中感到相當安慰，我看得出來當時爺爺在笑，他正在做他想做的事情。」

▲亞當斯姆透露，其實爺爺一生大多數時間都頗健康。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

亞當斯姆提到，儘管他起初相當猶豫要不要把照片放到網路上，因為這其實是個苦樂參半的回憶，但最終還是決定分享出去，因為那是個美麗的時刻，「這其實也幫助我們走過那段悲傷，看到爺爺奶奶和他的孩子們在生命最後一刻都聚在一起，讓我感到很欣慰。」

亞當斯姆的這則貼文受到網友熱烈回應，迄今已吸引33萬多人按讚，另有3萬用戶轉推。值得一提的是，印地安納州男子里格斯（Ben Riggs）也分享自身經驗，他上傳自己爺爺2015年過世前喝酒、抽雪茄的照片，強調儘管爺爺患有阿茲海默症，有記憶力衰退的情況，但他與父親仍覺得為他完成遺願是一件相當重要的事，「要努力在黑暗中尋找一絲光明。」