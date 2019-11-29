感謝川普通過法案！10萬港民中環感恩夜上街「揮動美英國旗」　激動流淚

▲感謝川普通過法案！10萬港民中環感恩夜上街「揮動美英國旗」。（圖／記者游宗樺攝，下同）



記者游宗樺、宋良義／香港報導

為慶祝美國政府通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，香港民眾於中環愛丁堡廣場舉辦「香港人權與民主法案感恩節集會」，上萬名市民手舉美國、英國國旗及港英旗到場，並開啟手機手電筒功能齊聲高唱《願榮光歸香港》，有參與者情緒激動、眼光泛淚，高喊「五大訴求，缺一不可」等反送中口號。

美國總統川普於27日正式簽署《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》，反送中示威者為感謝美國通過法案，由「大專學界國際事務代表團」和「民間感恩節集會團隊」共同發起「香港人權與民主法案感恩節集會」，選在中環愛丁堡廣場舉辦音樂會，開始前在主持人呼籲下，眾人為犧牲的示威者低頭默哀1分鐘。

其後，由義大利男高音Stefano Lodola帶領眾人高唱美國國歌，萬名參與者舉起手機手電筒製造星光效果，之後在藝人何韻詩領唱《願榮光歸香港》之下，有參與者低聲啜泣，或是眼泛淚光跟唱，隨著歌聲結束現場眾人高喊「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」等反送中口號，據主辦單位表示，這場活動有約10萬人參與，整個活動在晚間9時許結束。

另外，尖沙咀鐘樓前空地，同日晚間也有大型集會，有近萬名市民參與「聲援理大，反對圍捕集會」，除高喊口號外，也有歌手彈吉他獻唱《願榮光歸香港》，台下眾人開啟手機閃光燈，隨著歌聲哼唱。與愛丁堡廣場集會一樣，28日的2場集會均獲得警方不反對通知書，但有參與者在散場時與港警爆發零星衝突，所幸事態並未擴大。

▼近萬名市民在尖沙咀鐘樓前空地「聲援理大，反對圍捕集會」。（圖／記者宋良義攝，下同）

